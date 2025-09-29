Taki obowiązek wynika z ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Jej podstawowym celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poza zobowiązaniem do dokonywania oceny ryzyka ustawa przewiduje zaostrzenie przepisów w zakresie parametrów jakości wody, doprecyzowanie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru nad ich spełnianiem, uregulowanie kwestii związanych z wyciekami wody i opracowywanie planów działania w celu ich ograniczenia. Ponadto ustawa obliguje dostawców wody do przekazywania jej konsumentom przynajmniej raz w roku informacji o ilości rocznie zużytej wody oraz jej cenie.

Spośród dziewięciu poprawek zgłoszonych w II czytaniu, w trakcie głosowania akceptację posłów zyskała tylko jedna, przepadła zaś ta nakładająca m.in. na restauracje i stołówki wymóg bezpłatnego zapewniania klientom co najmniej 0,5 l wody na osobę.