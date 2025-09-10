Chodzi o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności (dalej: rozporządzenie). Zawiera ono zatem wytyczne dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i wojewodów.

Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności w myśl par. 2 rozporządzenia może odbywać się przez tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Jeśli chodzi o urządzenia zapewniające dostęp do wody dla ludności – przez tworzenie i utrzymywanie:

ujęć wody oraz

urządzeń do jej transportowania.

Ponadto regulacje nowego rozporządzenia bardzo ogólnie wskazują, że:

► infrastrukturę zapewniającą dostęp do wody utrzymuje się w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z niej w sytuacji zagrożenia;

► zasoby ochrony ludności na obszarach kraju, w których występują szczególne lokalne rodzaje zagrożeń, utrzymuje się w miarę możliwości poza obszarami bezpośredniego oddziaływania tych zagrożeń.

Personel, wyposażenie, technologie i narzędzia Co to są zasoby ochrony ludności? Zasoby ochrony ludności – zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (dalej: u.o.l.o.c.) to m.in. personel wykonujący zadania ochrony ludności oraz obrony cywilnej wraz z wyposażeniem, sprzętem, technologiami oraz narzędziami służącymi do wykonywania tych zadań. W myśl art. 33 ust. 3 u.o.l.o.c. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz wojewoda są obowiązani zapewnić zasoby ochrony ludności, które umożliwią wykonywanie przez co najmniej trzy dni w czasie zagrożenia zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Chodzi o: 1) zapewnienie dostępu do wody i żywności;

2) zapewnienie dostępu do produktów leczniczych i udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

3) wsparcie realizacji zadań ratowniczych;

4) zapewnienie powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności;

5) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6) zapewnienie łączności z organami ochrony ludności i podmiotami ochrony ludności;

7) funkcjonowanie obiektów zbiorowej ochrony. ©℗

O co musi zadbać włodarz zawierając umowy w sprawie zasobów ochrony ludności

Rozporządzenie wskazuje ponadto, co muszą zawierać umowy pozwalające zapewnić niezbędne zasoby ochrony ludności. Powinny one określać w szczególności:

1) rodzaj zapewnianego zasobu ochrony ludności;

2) sposób przekazania zasobu ochrony ludności obowiązanemu organowi ochrony ludności, w tym sposób zapewnienia transportu i osób do obsługi środków transportu;

3) maksymalny czas dostarczenia zasobu ochrony ludności lub rozpoczęcia świadczenia usługi związanej z zapewnieniem tego zasobu, liczony od chwili złożenia zapotrzebowania.

Przepisy wskazują bardzo ogólnie, że umowy zawiera się w sposób uwzględniający możliwość ich realizacji w sytuacji wystąpienia zagrożenia i konieczności natychmiastowego wykorzystania otrzymanych zasobów.

Jak powinny być magazynowane zasoby ochrony ludności

Zasoby ochrony ludności magazynuje się w sposób umożliwiający ich:

bezpieczne przechowywanie,

zabezpieczenie przed utratą oraz

niezwłoczne wykorzystanie w sytuacji zagrożenia.

Magazynowanie odbywa się w sposób uwzględniający odporność infrastruktury i zasobów, w tym na zagrożenia czasu wojny (chodzi o to, by zapewnić ciągłość działania w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia części infrastruktury lub zasobów).

Odpowiednio stosuje się tutaj również regułę, że zasoby ochrony ludności na obszarach kraju, w których występują szczególne lokalne rodzaje zagrożeń, magazynuje się w miarę możliwości poza obszarami bezpośredniego oddziaływania tych zagrożeń.

Rozporządzenie wskazuje również wymogi co do sposobu magazynowania poszczególnych elementów tych zasobów. I tak:

► paliwo – zapas przechowywany w magazynie wymienia się w okresie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia magazynowania (analiza zagrożeń ma wskazać samorządowi konkretny sposób magazynowania zapasu paliw, z uwzględnieniem podziału na paliwa letnie i zimowe oraz ewentualności magazynowania tych paliw w zbiornikach elastycznych);

► zapasy wody – mogą być przechowywane w opakowaniach zbiorczych, w tym pojemnikach, w których woda jest pakowana przez producenta, na paletach (analiza zagrożeń musi wskazywać sposób magazynowania zapasów wody, z uwzględnieniem podziału na wodę magazynowaną w butelkach i w zbiornikach elastycznych oraz konieczności magazynowania wody bytowej w cysternach lub zbiornikach elastycznych);

► środki sanitarne i higieniczne bez określonego terminu przydatności oraz odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej – mogą być przechowywane na zabezpieczonych paletach;

► zapasowe źródła energii – jeżeli wykorzystują baterie lub akumulatory, przechowuje się w miarę możliwości w oddzielnych strefach pożarowych;

► produkty lecznicze, wyroby medyczne i zapasy wody oraz żywności – przechowuje się z zachowaniem warunków wymaganych przez producentów, w miarę możliwości w zabezpieczonych przed dostępem i zaplombowanych skrzyniach;

► odkażalniki i środki do dezynfekcji – przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach.

Uwaga! Magazynowanie zasobów ochrony ludności może być realizowane przez zawieranie umów na magazynowanie tych zasobów przez inne niż organy ochrony ludności podmioty, w tym przez podmioty ochrony ludności.

Kto jest podmiotem ochrony ludności?

Przypomnijmy, że podmiotami ochrony ludności w myśl art. 17 u.o.l.o.c. są np.:

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;

ochotnicze straże pożarne;

zakładowe straże pożarne;

zakładowe służby ratownicze;

gminne zawodowe straże pożarne;

powiatowe (i miejskie) zawodowe straże pożarne;

terenowe służby ratownicze;

związek ochotniczych straży pożarnych;

inspekcje i straże (np. straże gminne);

centra powiadamiania ratunkowego;

jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

podmioty lecznicze;

podmioty lecznicze prowadzące szpitale.

Analiza zagrożeń - ona wskaże szczegółowe potrzeby

Ilość i rodzaj utrzymywanych zasobów ochrony ludności ustala się w sposób uwzględniający rodzaje zagrożeń w poszczególnych obszarach kraju. W szczególności ustala się analizę zagrożeń występujących na obszarze właściwości miejscowej organu obowiązanego, obejmującą co najmniej:

a) gęstość zaludnienia,

b) położenie geograficzne i dominujące warunki atmosferyczne oraz warunki przyrodnicze i turystyczne,

c) zagrożenia powodzią określone na mapach zagrożenia powodziowego, mapach ryzyka powodziowego oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym,

d) infrastrukturę i jej stan, z uwzględnieniem wymagań i ustaleń zawartych w planach ochrony zabytków,

e) zagrożenia z obszarów sąsiadujących objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim, wodnym oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, a także z poligonów i terytoriów państw sąsiednich,

f) liczbę i skalę zdarzeń,

g) przyjęty sposób oceny zagrożeń, w tym związanych z epidemią, epizootią, epifitozą, suszą, upałem, silnym wiatrem, pożarem wielkopowierzchniowym, katastrofą budowlaną, ze skażeniem chemicznym na lądzie i morzu, skażeniem promieniotwórczym, z zakłóceniem funkcjonowania usług telekomunikacyjnych, zakłóceniem w systemie energetycznym, zakłóceniem w systemie paliwowym, działaniami o charakterze terrorystycznym, działaniami hybrydowymi, konfliktem zbrojnym, wojną oraz masową migracją, a także ryzyko ich wystąpienia.

W opublikowanej wersji rozporządzenie nie zawiera załącznika, wskazującego na konkretny asortyment i jego wielkość, jakim dysponować powinny poszczególne podmioty zobowiązane do gromadzenia zasobów. Przepisy wskazują jedynie bardzo ogólnie, że ilość i rodzaj utrzymywanych zasobów ochrony ludności ustala się przy uwzględnieniu rodzaju zagrożeń określonych w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, wojewódzkich planach zarządzania kryzysowego, powiatowych planach zarządzania kryzysowego oraz gminnych planach zarządzania kryzysowego.

©℗