Obniżka VAT za energię elektryczną, resort finansów tłumaczy, dlaczego się nie zdecyduje

Na początku drugiej dekady listopada prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finasowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc.

„Skutek obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 5 proc. na energię elektryczną jest ujemny dla budżetu państwa i wynosi ok. 14 mld zł w warunkach 2026 r. Oszacowanie skutków zostało sporządzone na podstawie danych GUS, dotyczących spożycia gospodarstw domowych, zużycia sektora instytucji rządowych i samorządowych, sektora instytucji niekomercyjnych oraz pozostałych sektorów w 2022 r., które zostały zwaloryzowane odpowiednimi wskaźnikami dotyczącymi energii elektrycznej” – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie PAP.

MF w swojej odpowiedzi wyjaśniło, że „podatek od towarów i usług jest podatkiem wielofazowym, który pobierany jest na wszystkich szczeblach obrotu, przy czym podatek VAT zapłacony u jednego podatnika jest odliczany lub zwracany podatnikowi w następnej fazie obrotu”.

Prezydencki projekt obniżki cen prądu

„Dopiero ostateczna konsumpcja podlega obciążeniu tym podatkiem. Czynny podatnik VAT rozlicza podatek VAT w deklaracji podatkowej. W przypadku powstania nadwyżki podatku należnego (od sprzedaży) nad naliczonym (od zakupu) dokonuje wpłaty podatku do urzędu skarbowego lub otrzymuje zwrot, jeżeli kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego. Zarówno wpłaty jak i zwroty podatku od towarów i usług są dokonywane w jednej kwocie zbiorczej bez możliwości przypisania im stawki VAT, podstawowej lub obniżonej. Z uwagi na specyfikę, charakter poboru podatku od towarów i usług oraz klasyfikację budżetową, nie jest możliwe precyzyjne wyodrębnienie wysokości wpływów podatku VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej” – czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

Prezydencki projekt ustawy zawiera także propozycję ustalenia stawki opłaty przejściowej od 1 stycznia 2026 r. na poziomie 0 zł dla wszystkich grup odbiorców. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ta opłata została wprowadzona w 2008 r. jako kompensata związana z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych tzw. KDT zawartych przed wejściem Polski do UE pomiędzy wytwórcami energii a spółkami obrotu i że utraciła ona swoje pierwotne uzasadnienie ekonomiczne i regulacyjne.

W projekcie znalazła się także propozycja ustalenia stawki opłaty OZE na poziomie 0 zł dla wszystkich grup odbiorców energii elektrycznej, a także proponuje się, aby opłata mocowa również wynosiła 0 zł miesięcznie dla wszystkich grup odbiorców energii elektrycznej.