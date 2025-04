Z komunikatu na stronie ZMP dowiadujemy się, że komisja na ostatnim posiedzeniu przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia zabezpieczeń dla osób publicznych po sprawowaniu funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W piśmie zaznaczyła, że włodarze to przedstawiciele społeczeństwa, którzy pełnią kluczowe funkcje w samorządzie terytorialnym, działając na rzecz społeczności lokalnych i podejmując istotne decyzje mające wpływ na życie mieszkańców. Ich mandaty są wynikiem bezpośrednich wyborów, co nadaje im demokratyczny charakter i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Niepewna sytuacja

„Jednakże obecne przepisy prawa powodują, że po zakończeniu dwukadencyjności, zwłaszcza w późniejszym wieku zawodowym powyżej 50. roku życia, pozostają oni bez gwarancji zabezpieczenia finansowego, co może być źródłem niepokoju i niepewności co do ich przyszłości. Warto zauważyć, że osoby pełniące funkcje publiczne w samorządzie są zobowiązane do podejmowania trudnych decyzji, które niejednokrotnie wiążą się z ryzykiem utraty popularności, a w efekcie – mandatu” – twierdzą przedstawiciele komisji.

W ich ocenie istnieje potrzeba wprowadzenia na poziomie ustawowym regulacji, które zapewnią samorządowcom prawo do wcześniejszej emerytury, szczególnie dla tych, którzy zostali wybrani po 40. roku życia oraz będą pełnić funkcję wójta, burmistrza, prezydenta przez dwie kadencje z rzędu. Wysokość emerytury powinna wynosić nie mniej niż 85 proc. maksymalnego ustawowego wynagrodzenia brutto w danym samorządzie. Zdaniem komisji tego rodzaju rozwiązanie mogłoby stanowić formę zabezpieczenia ich przyszłości oraz docenienia ich zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Przekonują, że wprowadzenie propozycji emerytalnej byłoby także wyrazem docenienia trudnej i odpowiedzialnej pracy wójta, burmistrza i prezydenta, stanowiąc motywację dla przyszłych kandydatów na te stanowiska, których bogate doświadczenie w obszarze zarządzania, zarówno kapitałem ludzkim, jak i w dziedzinach związanych z finansami, stanowiłoby zachętę do poświęcenia się na rzecz rozwoju lokalnego w najbardziej produktywnych latach swojego zawodowego życia.

Konieczne wcześniejsze emerytury

„Apelujemy do prezesa Rady Ministrów o rozważenie wprowadzenia regulacji, które umożliwią samorządowcom korzystanie z wcześniejszej emerytury, co przyczyni się do stabilizacji ich sytuacji życiowej oraz zwiększenia efektywności działań samorządowych. Wierzymy, że takie zmiany będą korzystne zarówno dla samorządowców, jak i dla społeczności, które reprezentują” – wskazują przedstawiciele komisji w przyjętym stanowisku. ©℗