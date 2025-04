Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przypomina urzędom jednostek samorządu terytorialnego i innym podmiotom udostępniającym wyniki monitorowania jakości powietrza, że do 30 czerwca muszą zainstalować nowe interfejsy oprogramowania aplikacji. Starsze wersje zostaną po tej dacie wycofane.

Interfejs oprogramowania aplikacji (API) portalu Jakość Powietrza GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i gromadzonych w bazie EKOINFONET – JPOAT.

Aktualizacja oprogramowania

– API jest zestawem procedur, protokołów i rozwiązań informatycznych do budowy aplikacji komputerowych, który pozwala na wymianę danych między kilkoma aplikacjami i usługami – wyjaśnia Tomasz Matusiak, rzecznik prasowy GIOŚ. – Dzięki temu każdy może zaprogramować wyświetlanie tych danych na dowolnych urządzeniach elektronicznych, np. informować o aktualnych stężeniach pyłu zawieszonego czy indeksie jakości powietrza – dodaje.

Na przykład gminy często publikują informacje na ten temat na tablicach multimedialnych czy wyświetlaczach LED na przystankach komunikacji miejskiej, na stronach internetowych urzędów miast, w aplikacjach mobilnych. Między innymi urząd miasta w Zielonej Górze na tablicy informacyjnej ustawionej w sąsiedztwie urzędu miasta szczegółowo informuje mieszkańców o jakości powietrza, w tym m.in. o stężeniu cząsteczek pyłu PM10 (pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm), pyłu PM2,5 (pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm), dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla. We Wrocławiu czy w Kielcach wyniki pomiarów robionych w lokalnych stacjach pomiarowych są wyświetlane na tablicach informacyjnych na przystankach komunikacyjnych.

Nowa wersja

Od 2023 r. GIOŚ oferuje użytkownikom nowocześniejszą wersję usług API, udostępnianą za pomocą automatycznej dokumentacji Open API. Jak zapowiadają przedstawiciele inspektoratu, usługi API w starszej technologii zostaną ostatecznie wycofane 30 czerwca. – Dlatego każdy, kto korzysta jeszcze z usług API GIOŚ w wersji sprzed 2023 r. powinien przeprogramować źródło danych na Open API – informuje Tomasz Matusiak.

Za pomocą usług API inspektorat udostępnia dane z prowadzonego monitoringu jakości powietrza, obejmujące m.in.:

bieżące i archiwalne dane pomiarowe,

aktualne wskazania indeksu jakości powietrza,

listę stacji i stanowisk pomiarowych,

informacje o przekroczeniu poziomu informowania, alarmowego, dopuszczalnego i docelowego zanieczyszczeń,

zestawy statystyk, agregatów i metadanych systemu pomiarowego.

►Czy usługa GIOŚ jest płatna?

Nie. Interfejs API GIOŚ jest publicznie dostępny i darmowy. Każdy może wykorzystać udostępniane dane np. na stronie internetowej, czy jako dane źródłowe do analiz przy projektach naukowych.

– Możliwości wykorzystania danych o jakości powietrza są bardzo szerokie, w zagranicznych miastach coraz popularniejsze staje się np. wyświetlanie koloru odpowiadającego aktualnej jakości powietrza na wieżowcach, aby informacja ta była szybka i łatwo dostępna. Wykorzystując dane udostępniane przez API GIOŚ, należy jednak pamiętać, aby zgodnie z regulaminem wskazywać GIOŚ jako źródło danych i stosować wskazane limity ilości zapytań – zaznacza dyrektor Matusiak. ©℗

Opr. JP