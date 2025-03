Posiadanie działki w ROD to dla wielu osób szansa na oderwanie się od zgiełku miasta i sposób na doskonały relaks wśród zieleni. Z dzierżawą wiążą się jednak opłaty, które trzeba cyklicznie opłacać. Aby mieć wpływ na ich wysokość, można zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego.

Dla mieszkańców miast działki w ROD to miejsce wypoczynku. Decyzja o nabyciu prawa do działki w ROD z pewnością ma dużo plusów, ale wiąże się też z kosztami. Jakie opłaty czekają dzierżawców? Specjalista prawa działkowego Krzysztof Kozłowski omawia te kwestie dla gazetaprawna.pl

Działki w ROD. Jakie opłaty ponosi działkowiec?

Działkowiec jest zobowiązany do ponoszenia opłat ogrodowych, które, jak mówi ustawa, mają na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania całego ogrodu oraz inwestycje i rozwój. Są to opłaty, które przypadają w podziale całej sumy wynikającej z budżetu ogrodu na liczbę działek.

Przypomina to czynsz za dzierżawę, ale jest czymś zupełnie innym.

Ile wynoszą opłaty, które obowiązują działkowców w ROD? Kto je ustala?

Opłaty uchwalają członkowie stowarzyszenia ogrodowego. Robią to co roku, chyba że podejmą inną decyzję i ustalą wysokość opłat na dłuższy okres. Kwota różni w poszczególnych stowarzyszeniach ogrodowych. Są ogrody działkowe, gdzie opłaty są poniżej 1000 zł rocznie, ale również takie, w których ta suma sięga kilku tysięcy.

Jednak to i tak zupełnie inny koszt, niż przy zakupie nieruchomości. Jednocześnie w przypadku działki w ROD są też zupełnie inne uprawnienia i możliwości korzystania z dzierżawionego obiektu.

O różnicach między prawem do działki w ROD a prawem do nieruchomości pisaliśmy w artykule Chcesz nabyć działkę w ROD lub jesteś właścicielem? Oto 5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.

Jakie opłaty obowiązują w przypadku nabyciu prawa do działki po raz pierwszy?

Często stowarzyszenia ogrodowe uchwalają różne opłaty, które musi uregulować osoba uzyskująca po raz pierwszy prawo do działki. To zazwyczaj tak zwane wpisowe lub inwestycyjne, czyli po prostu kolejna kwota do zapłacenia, która zwykle wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Co daje nam członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym?

Jeśli zdecydujemy się być nie tylko działkowcem, ale też członkiem stowarzyszenia ogrodowego, otrzymamy określone prawa, przede wszystkim wyborcze. Wówczas będziemy mogli głosować na walnych zebraniach między innymi za wysokością opłat ogrodowych, a także nabędziemy możliwość kandydowania do organów stowarzyszenia ogrodowego. Z członkostwem w stowarzyszeniu wiąże się składka członkowska, która zwykle wynosi kilkadziesiąt złotych rocznie.

Jakie są ceny działek w ROD?

Ceny działek w ROD różnią się w zależności od lokalizacji, metrażu, stanu obiektów znajdujących się na działce, nasadzeń, nakładu pracy i kosztów, jakie zostały włożone w utrzymanie działki.

Oto przykładowe ceny działek na portalu OLX: