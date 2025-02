Operatorzy sieci telekomunikacyjnych powinni być zobowiązani do poinformowania właściciela urządzenia o tym, że jego telefon znajduje się w biurze rzeczy znalezionych. Dziś przekazanie takiej informacji nie jest możliwe. Związek Powiatów Polskich (ZPP) domaga się nowych uprawnień dla starostów. Takie uwagi wniósł do projektu ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zastrzeżenia ZPP dotyczą art. 15 zmienianej ustawy. Przepis ten wskazuje, że starosta może zwrócić się do odpowiednich podmiotów o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie adresu osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. Niestety przepisy nie rozwiązują kwestii związanych z udostępnianiem danych osobowych. ZPP podaje przykład sytuacji, z którą starostowie zmagają się obecnie. Operatorzy sieci komórkowej, powołując się na przepisy RODO, odmawiają udzielenia jakiejkolwiek informacji dotyczącej tego, że urządzenie (np. telefon z kartą SIM) należące do klienta tej sieci znajduje się w biurze rzeczy znalezionych.

„Pomimo że klient jest w pełni uprawniony do odbioru swojego przedmiotu, operator w imię ochrony danych osobowych nie informuje go o tej możliwości, co de facto utrudnia odzyskanie zguby. Prowadzi to do sytuacji, w których osoby poszkodowane w wyniku zgubienia przedmiotu, z racji nadmiernej ochrony danych, nie mają pełnej wiedzy o możliwościach odzyskania swoich rzeczy” – podkreśla ZPP. W ocenie przedstawicieli związku w przypadku gdy rzecz znaleziona stanowi urządzenie telekomunikacyjne powiązane z kartą SIM, starosta powinien mieć prawo do uzyskania od operatorów sieci telekomunikacyjnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości właściciela urządzenia, w szczególności numeru telefonu oraz adresu.

„Operatorzy (jak i inne podmioty, w tym przede wszystkim prywatne) powinni być zobowiązani do poinformowania właściciela urządzenia za pomocą dostępnych środków komunikacji o tym, że np. telefon znajduje się w biurze rzeczy znalezionych, w terminie nie dłuższym niż siedem dni od otrzymania stosownego wniosku od starosty” – postuluje ZPP.

Dzięki takiej zmianie łatwiej będzie odszukać właściciela telefonu i zwrócić mu jego własność.©℗