Od 27 stycznia 2025 r. ruszyła druga edycja programu „Laptop dla nauczyciela”. Rozczarował on jednak część belfrów. Świadczenie przysługuje tylko tym, którzy 30 września 2023 r. pozostawali w zatrudnieniu. Wsparcia w wysokości 2500 zł nie dostaną najmłodsi, ale odchodzący na emeryturę – tak.

Umowa zawarta przez nauczyciela po tej dacie nie daje prawa do świadczenia. I nie ma znaczenia rodzaj oraz czas trwania tej umowy – sztywne przepisy zawężają zatem grupę uprawnionych. Resort edukacji przyznaje, że przepisy nie dają szans na talon dla najmłodszych belfrów – w myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli (dalej: ustawa o wsparciu) jak i rozporządzenia wykonawczego do niej bony na zakup laptopa przysługują „nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r.”.

Przypomnijmy: jesienią 2023 r. z bonu na zakup laptopa mogli skorzystać tylko nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych. W aktualnej drugiej edycji programu otrzyma go kolejna grupa: nauczyciele szkół wychowania wczesnoszkolnego oraz ponadpodstawowych i artystycznych (nadal w grupie wyłączonych ze wsparcia są nauczyciele wychowania przedszkolnego) [ramka].

Kto ma prawo do 2500 zł ©℗ Znowelizowane rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (dalej: rozporządzenie) rozszerzyło krąg uprawnionych. Zgodnie z par. 2 rozporządzenia prawo do bonu przysługuje:

wychowawcom i nauczycielom wykładającym wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych (od 10 października 2023 r.);

wychowawcom i nauczycielom wykładającym wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych (od 11 października 2023 r.);

wychowawcom i nauczycielom wykładającym wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych mających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (od 12 października 2023 r.);

innym niż nauczyciele i wychowawcy pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych mających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanym do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych mających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej (od 13 października 2023 r.);

pozostałym niewymienionym w punktach 1–4 wychowawcom i nauczycielom wykładającym wszystkie przedmioty, a także innym pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych mających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od 27 stycznia br.) – z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Wnioski belfrzy mogą składać do 26 lutego 2025 r., a organy prowadzące muszą przekazać zapotrzebowanie do MEN do 28 marca br. Resort po przyznaniu bonu prześle go na adres mailowy. Nauczyciele mają czas na jego realizację do 31 grudnia 2025 r. Lista sklepów, w których można wymienić talon na sprzęt, znajduje się na stronie Laptopdlanauczyciela.gov.pl.

Treść wniosku o ubieganie się o bon

Zasady ubiegania się o bon określa ustawa o wsparciu. We wniosku do dyrektora nauczyciel musi wskazać: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Dodatkowo musi złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. W oświadczeniu musi znaleźć się klauzula: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Procedura otrzymania wsparcia

Dyrektorzy szkół sporządzą tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. W takiej formie przekażą dane do organu prowadzącego (np. gminy). Ten zaś złoży w systemie teleinformatycznym odrębny wniosek dla każdej jednostki oświatowej.

Ustalenie prawa do bonu przez resort następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym i nie wymaga wydania decyzji. Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela. Natomiast potwierdzenie realizacji bonu nastąpi poprzez przesłanie kodu na numer telefonu komórkowego nauczyciela. Jeśli sprzęt komputerowy kosztuje mniej, sprzedawca sklepu otrzyma dokładnie wartość wycenionego komputera. Jeśli sprzęt jest droższy – nauczyciel dopłaci różnicę.

Paradoksy rozporządzenia

Aby system teleinformatyczny pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie bonu – nauczyciel powinien być zatrudniony 30 września 2023 r. Jeśli podpisał umowę później, system wniosek odrzuci.

Jednocześnie osoby, które się szykują na emeryturę i ich umowy w najbliższych miesiącach się rozwiążą – mają prawo do bonu, gdyż liczy się to, że są zatrudnieni w dniu składania wniosku. Potwierdziliśmy to na infolinii resortu edukacji. Paradoksalnie więc świeżo zatrudnieni pracownicy, którzy będą potrzebować laptopa do pracy, nie otrzymają talonu, a odchodzący pracownicy – tak.

Odpowiedzi na pytania naszych Czytelników

► Jeden z nauczycieli przejdzie na emeryturę z końcem marca, a drugi z ostatnim dniem sierpnia. Czy mimo że w chwili otrzymania wsparcia pierwszy z nich już nie będzie pozostawać w zatrudnieniu (bony będą wydawane po 28 marca br.), obaj mają prawo do świadczenia?

Z literalnego brzmienia par. 1 pkt 1 rozporządzenia wynika, że tak, ponieważ prawo do bonu przysługuje nauczycielom, którzy pozostawali w zatrudnieniu 30 września 2023 r. Z przepisów nie wynika, jak długo należy pozostawać w zatrudnieniu po otrzymaniu bonu ani czy w dniu jego otrzymania trzeba nadal być zatrudnionym. Przepisy nie wyjaśniają również, co należy zrobić ze sprzętem po zakończeniu umowy. Ustalenie prawa do bonu na laptop jest obowiązkiem dyrektora szkoły. To on jest odpowiedzialny za zweryfikowanie złożonych wniosków przez nauczycieli w placówce, którą zarządza, i do wprowadzenia stosownych danych do systemu informacji oświatowej. Oznacza to, że dyrektor powinien wziąć pod uwagę, czy nauczyciel był zatrudniony w szkole 30 września 2023 r. oraz czy w momencie składania wniosku przez organ prowadzący zaszły zmiany, które spowodują wykluczenie nauczyciela z ubiegania się o bon. Lista uprawnionych nauczycieli dostępna w Systemie Informacji Oświatowej jest tylko listą pomocniczą dla dyrektora szkoły, do której może on zarówno dopisać nauczycieli, jak i skreślić tych, którzy stracili uprawnienie do bonu (oczywiście na podstawie zaktualizowanych danych).

► Nauczyciel złożył wniosek o przyznanie bonu na zakup laptopa, ale przechodzi na emeryturę 28 lutego 2025 r. Czy ma prawo do świadczenia?

Artykuł 15 ust. 4 ustawy o wsparciu wskazuje przypadki, kiedy organ prowadzący nie uwzględnia we wniosku nauczycieli. Dotyczy to sytuacji, w których nauczyciele, pozostając w stosunku pracy, tej pracy nie świadczą. Przejście nauczyciela na emeryturę z dniem 28 lutego br. powinno być odnotowane, wprowadzone do systemu informacji oświatowej i zgłoszone do organu prowadzącego, ponieważ rozwiązanie umowy o pracę spowoduje, że nauczyciel nie będzie realizował wskazanych założeń do programu „Laptop dla nauczyciela”. Jeżeli więc organ prowadzący złoży zbiorczy wniosek przed 28 lutego 2025 r., w którym uwzględni uprawnienie do bonu wskazanego w pytaniu nauczyciela, to po otrzymaniu informacji o przejściu nauczyciela na emeryturę będzie musiał skorygować wniosek zbiorczy.

► Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo do świadczenia?

Nie. Prawo do bonu przysługuje tylko tym nauczycielom, którzy rzeczywiście wykonują pracę. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o wsparciu organ prowadzący szkołę nie składa wniosku za nauczyciela, który na dzień złożenia wniosku:

pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 Karty nauczyciela;

przebywa na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;

jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

► Którym pracownikom, określanym w ustawie o wsparciu jako „inni”, przysługuje wsparcie finansowe w formie bonu?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu „wsparcie przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej”. W kategorii „inny” znajdują się wszyscy pedagodzy, w tym m.in. psycholodzy, bibliotekarze, nauczyciele świetlicy, logopedzi czy nauczyciele wspomagający. ©℗