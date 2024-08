Do 24 października 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego muszą dostosować uchwały budżetowe do nowelizacji rozporządzenia. Choć data wydaje się odległa, to zważywszy na liczbę zmian, czasu jest niewiele.

Klasyfikacja budżetowa stanowi jeden z fundamentów prawidłowego zarządzania finansami publicznymi. Umożliwia precyzyjne przypisanie dochodów i wydatków do odpowiednich kategorii oraz zapewnia transparentność i efektywność w planowaniu budżetowym. Ostatnio wiele istotnych zmian wprowadziło rozporządzenie ministra finansów z 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1096; dalej: nowela rozporządzenia). Weszło ono w życie 24 lipca br., z mocą od 1 stycznia br., z pewnymi wyjątkami. Nowelizacja była konieczna ze względu na zmiany legislacyjne oraz potrzebę dostosowania podziałek klasyfikacyjnych w takich obszarach, jak oświata, wychowanie czy pomoc społeczna. Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) muszą do 24 października br. (w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia noweli rozporządzenia) dostosować treść swoich uchwał budżetowych na 2024 r. (czyli bieżących) do nowych rozwiązań legislacyjnych. Są jednak i takie zmiany, które trzeba będzie stosować po raz pierwszy do planowania budżetu państwa i budżetów JST na 2025 r.

Oświata

Zmiany w klasyfikacji budżetowej obejmują utworzenie nowych rozdziałów klasyfikacyjnych oraz zmianę nazw i objaśnień istniejących rozdziałów. Nowela rozporządzenia wprowadza nowe rozdziały, takie jak:

80108 „Szkoły podstawowe dla dorosłych”,

80118 „Branżowe szkoły II stopnia”,

80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych”.

Dotychczasowy rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” otrzymał nowe brzmienie: 80117 „Branżowe szkoły I stopnia”, a dodatkowo utworzono rozdział 80154 „Branżowe centra umiejętności”.

Zmiany te pozwolą na precyzyjną ewidencję i analizę wydatków ponoszonych przez JST na kształcenie dorosłych w różnych formach oraz na kształcenie zawodowe w szkołach branżowych I i II stopnia. Ułatwi to analizę wydatków samorządów w odniesieniu do środków naliczonych na ten cel w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Uwaga! Zmiany weszły w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia). Należy jest stosować po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz JST na rok 2025.

Paragrafy

Kolejnym ważnym elementem nowelizacji jest utworzenie nowych paragrafów klasyfikacyjnych, aby bardziej precyzyjnie i przejrzyście klasyfikować środki przekazywane do różnych funduszy i na różne cele inwestycyjne. Zmiany – w celu rozróżnienia środków wydatkowanych przez jednostki oraz tych przekazywanych do innych jednostek z sektora finansów publicznych i spoza niego – objęły m.in. podział paragrafu 637 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. Dodano nowe paragrafy:

673 „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych” oraz

674 „Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”.

Analogiczne zmiany wprowadzono w klasyfikacji wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dodając paragrafy 675 i 676, które rozróżniają środki przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki z sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza tego sektora.

Dodano też paragrafy:

215 „Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących”,

312 „Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne oraz kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów”.

Ponadto nowe brzmienie otrzymały nazwy paragrafów:

610 „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”,

668 „Środki przekazane do funduszu prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”.

Zarówno w paragrafach dochodów, jak i wydatków czwarta cyfra „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich” otrzymała nowe brzmienie: „7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy”.

W zakresie wydatków brzmienie objasnień jest następujące: „Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków jednostek samorządu terytorialnego ponoszonych ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. przeznaczonych na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych”.

Uwaga! Zmiany weszły w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia) z mocą od 1 stycznia 2024 r.

Nowe brzmienie uzyskał też paragraf 285: „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”.

Dodano też paragrafy z objaśnieniami:

487 „Darowizny przekazane na realizację zadań bieżących”,

640 „Darowizny przekazane na realizację zadań inwestycyjnych”.

Z kolei w paragrafie przychodów dodano paragraf 954 „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych”.

Uwaga! Zmiany weszły w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia). Należy je stosować po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz JST na rok 2025.

Rozdziały

Objaśnienia do rozdziału 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” otrzymały nowe brzmienie:

„W rozdziale tym w zakresie wydatków ujmuje się tylko wydatki w części «34. Rozwój regionalny» ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym.

W rozdziale tym ujmuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy”.

Zaś w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wraz z objaśnieniami otrzymał brzmienie: „85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424 i 834).

Z kolei w dziale „855 – Rodzina” po rozdziale „85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy” dodano rozdział 85518 „Świadczenie wspierające” oraz rozdział 85519 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „85519 Świadczenia «aktywny rodzic»”.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (Dz.U. poz. 858).

Uwaga! Zmiany te weszły w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia) z mocą od 1 stycznia 2024 r. Przy czym w zakresie nazwy rozdziału 85205 i w zakresie rozdziału 85519 weszły one w życie z 24 lipca br. i należy je stosować po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz JST na rok 2025.

Pozostałe zmiany

W ramach nowelizacji zmieniono również objaśnienia paragrafu 062 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości”, doprecyzowując, że obejmują one również opłaty za zajęcie pasa drogowego. Obecnie są one następujące: „W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym:

– opłaty za częstotliwości,

– opłaty za zajęcie pasa drogowego,

chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. „048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych»”.

Uwaga! Zmiana weszła w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia) z mocą od 1 stycznia 2024 r.

Grupy wydatków

Zmieniono też wykazy paragrafów ujmowanych w poszczególnych grupach wydatków. Grupa wydatków otrzymała brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 237, 239 do 299”,

„Świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 do 305, 307, 311, 312, 320, 321 i 324 do 329”,

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 472, 474, 475, 477 do 481, 483 do 493 i 495 do 498”,

„Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 610 do 623, 625 do 644, 646 do 649, 651 do 659, 661 do 676 i 680”.

W JST:

– grupa wydatków o symbolu 1600 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” otrzymała brzmienie:

„Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 610, 613 do 615, 617, 637, 640, 648, 649, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą «0», «3», «4»”,

– grupa wydatków o symbolu 1610 otrzymała brzmienie: „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą «0», «3», «4»”,

– grupa wydatków o symbolu 1611 otrzymała brzmienie: „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą «1», «5», «7», «8»”,

– grupa wydatków o symbolu 1612 otrzymała brzmienie: „Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą «2», «6», «9»”.

Uwaga! Zmiany weszły w życie 24 lipca br. (z dniem następującym po dniu ogłoszenia) z mocą od 1 stycznia 2024 r. ©℗

O czym warto pamiętać • Nowe rozdziały, takie jak „Szkoły podstawowe dla dorosłych”, „Branżowe szkoły II stopnia” i „Licea ogólnokształcące dla dorosłych”, zostały utworzone, aby lepiej ewidencjonować i analizować wydatki na kształcenie dorosłych oraz kształcenie zawodowe. • Nowe paragrafy, takie jak 673 i 674, umożliwiają bardziej precyzyjne i przejrzyste klasyfikowanie środków przekazywanych do różnych funduszy inwestycyjnych, co ułatwia zarządzanie finansami publicznymi. • Objaśnienia dotyczące paragrafu 062 zostały tak doprecyzowane, aby obejmowały również opłaty za zajęcie pasa drogowego, co zapewnia lepszą transparentność i dokładność w ewidencji dochodów z tych opłat. ©℗