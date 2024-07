Do końca sierpnia gminy, w których nie ma żadnej placówki przeznaczonej dla dzieci w wieku 0–3 lat, mogą składać wnioski o pieniądze na utworzenie miejsc opieki u dziennych opiekunów. Mogą na ten cel otrzymać maksymalnie 300 tys. zł.

Tak przewiduje nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”. Jest on skierowany do samorządów stanowiących białe plamy, czyli takich, na których terenie nie działa żaden żłobek, klub dziecięcy lub dzienny opiekun ani nie jest planowane ich uruchomienie w ramach dofinansowania pochodzącego z programu „Aktywny Maluch 2022–2029”. Z danych resortu wynika, że liczba takich gmin wynosi 1046.

Zasady programu przewidują, że jedna gmina może otrzymać pieniądze na nie więcej niż dwóch dziennych opiekunów w wysokości do 300 tys. zł. W przypadku wydatków związanych z utworzeniem miejsc opieki finansowaniu może podlegać: zakup lokalu, w którym dzienny opiekun będzie zajmował się dziećmi, adaptacja pomieszczeń do potrzeb maluchów – w sytuacji, gdy ta forma opieki będzie tworzona na terenie szkoły – oraz zakup i montaż wyposażenia. Gmina może też wydać dotację na dostosowanie otoczenia budynku, w którym będzie prowadzona opieka, w tym wyposażenie placu zabaw, oraz pokryć wydatki pośrednie, takie jak koszty szkoleń dziennych opiekunów. Ponadto w programie zostały przewidziane pieniądze na zapewnienie bieżącego funkcjonowania dziennego opiekuna – nie więcej niż 8 tys. zł miesięcznie do końca tego roku, w tym na opłacenie jego wynagrodzenia, pokrycie kosztów mediów, czynszu za lokal czy usługi jego sprzątania.

Gminy, które są zainteresowane uzyskaniem pieniędzy na dziennych opiekunów (nie jest wymagany od nich wkład własny), muszą złożyć wniosek na specjalnym formularzu. Można go składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do 31 sierpnia br. do właściwego urzędu wojewódzkiego. Wojewodowie będą zaś mieli czas na ocenę wniosków i przesłanie do resortu rodziny listy tych zakwalifikowanych do przyznania dotacji do 6 września. Natomiast ostateczna decyzja dotycząca tego, które samorządy otrzymają pieniądze i w jakiej wysokości, zostanie ogłoszona nie później niż 13 września. ©℗