Podstawowe warunki uzyskania

Najważniejszym warunkiem obowiązującym przy tym świadczeniu, jest to, aby samotny rodzic lub obydwoje rodzice dziecka (dotyczy to też małżonka rodzica i osoby, z którą wspólnie zamieszkuje i wychowuje dziecko) byli aktywni zawodowo i z tego tytułu mieli odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy, której łącza wysokość wynosi nie mniej niż 100 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to praca na etat, na umowę zlecenia czy działalność gospodarcza. Rolnicy, funkcjonariusze służb mundurowych, sędziowie i prokuratorzy będą traktowani jako spełniający wspomniany warunek

Przy przyznawaniu tego świadczenia nie będzie miało znaczenia to, czy osoby uprawnione pracują, bo będzie się liczył sam fakt uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Przepisy przewidują jednak dodatkowe zastrzeżenie, że opłata za świadczone przez te placówki i dziennego opiekuna usługi nie może przekraczać 120 proc. uśrednionych miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka. Wysokość tej kwoty będzie co roku ogłaszana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast przyjęto, że od 1 października br. będzie to 2200 zł

Otrzymywanie tego świadczenia nie jest powiązane z dodatkowymi wymogami, bo jest ono co do zasady przeznaczone dla tych osób, które nie spełniają przesłanek do otrzymywania dwóch pozostałych świadczeń, lub rodziców, którzy mogliby zacząć pracować lub wysyłać dziecko do placówki opieki, ale zdecydowali, że sami będą się nim zajmować w domu