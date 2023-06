To efekt wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nowelizacja nie tylko podnosi minimalne stawki, lecz także przynosi inne zmiany. Dla wielu jednostek samorządu terytorialnego oznacza to konieczność zmian w umowach z pracownikami czy aneksów do regulaminów.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1102; dalej: rozporządzenie zmieniające). Nowelizacja, która wchodzi w życie już 1 lipca, uaktualnia zarobki pracowników urzędów samorządowych i jednostek podległych – dostosowując je do wchodzącej tego samego dnia podwyżki minimalnej wysokości wynagrodzenia w kraju, a przy okazji wprowadza pewne zmiany porządkujące, m.in. redukuje liczbę kategorii zaszeregowania, dla wielu stanowisk zmienia przyporządkowanie do kategorii, wprowadza nowe nazwy stanowisk i likwiduje te nieaktualne.

Podwyżka wynagrodzeń jest znacząca. W I kategorii zaszeregowania minimalny poziom wynagrodzenia wzrośnie np. z dotychczasowych 2150 zł do 3300 zł (czyli o 1150 zł), a w XX kategorii z 3600 zł do 5200 zł (czyli o 1600 zł). Samorządy mają obecnie bardzo gorący okres, bo muszą wdrożyć podwyżki, dostosowując je do rozporządzenia zmieniającego tak, aby pracownik nie zarabiał mniej, niż wynika to z poziomu minimalnego wynagrodzenia dla kategorii, w której jest zaszeregowany. W praktyce starają się to robić tak, aby z jednej strony spełnić wymogi przepisów prawa, a z drugiej nie powiększać zanadto dziury budżetowej. A przy tym wszystkim muszą uwzględnić wspomniane modyfikacje, jakie zaszły na mocy rozporządzenia zmieniającego, m.in. w podziale stanowisk w urzędach i samorządowych jednostkach administracyjnych czy w przyporządkowaniu konkretnych stanowisk do kategorii zaszeregowania – co często będzie oznaczać konieczność porządków w umowach o pracę.

O czym zatem trzeba pamiętać, wprowadzając podwyżki? Czy i kiedy trzeba zmieniać regulaminy wynagradzania? Jak zrobić to prawidłowo, żeby zmiany były ważne? Co należy wiedzieć, wprowadzając aneksy do umów (porozumienia zmieniające i wypowiedzenia warunków zatrudnienia)? O tym wszystkim piszemy w poradniku, załączając przydatne wzory i przedstawiając praktyczne przykłady.

Geneza zmian

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102; dalej: rozporządzenie płacowe) określa warunki i sposób wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach. Do 30 czerwca br. ów minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę był określony w kategoriach zaszeregowania od I do XXII w granicach kwot od 2150 zł (w I kategorii zaszeregowania) do 3600 zł (w XXII, maksymalnej kategorii zaszeregowania). Taki poziom obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. Tymczasem, jak wiadomo, wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952) zmieniła się dwukrotnie i wynosi:

3490 zł – od 1 stycznia 2023 r.,

3600 zł – od 1 lipca 2023 r.

W konsekwencji w odniesieniu do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę konieczne stało się uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego w dotychczasowej Tabeli I, zamieszczonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia płacowego. W efekcie w zmodyfikowanej tabeli od 1 lipca br.:

▶ Zaproponowano kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby jej wysokość była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

▶ W pozostałych kategoriach zaszeregowania kwoty ustalono tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

▶ Zmniejszono ogólną liczbę kategorii zaszeregowania o dwie, tj. do XX kategorii, pozostawiając, tak jak dotychczas, do dyspozycji pracodawcy dwie ostatnie kategorie. tabela 1

Tabela 1. Jak się zmieniły kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ©℗

Kategoria zaszeregowania Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. I 3300 2000 II 3350 2020 III 3400 2040 IV 3450 2070 V 3500 2100 VI 3550 2130 VII 3600 2160 VIII 3650 2190 IX 3700 2220 X 3800 2250 XI 3900 2280 XII 4000 2310 XIII 4100 2340 XIV 4200 2370 XV 4300 2400 XVI 4400 2440 XVII 4600 2500 XVIII 4800 2600 XIX 5000 2700 XX 5200 2900 XXI – 3100 XXII – 3300

OPZZ: zmiany niewystarczające

Podczas opiniowania projektu zmian rozporządzenia płacowego związkowcy podkreślali, że nowelizacja nie realizuje postulatu, jaki padł podczas ubiegłorocznych negocjacji płacowych prowadzonych w Radzie Dialogu Społecznego, kiedy domagano się, aby pilnie poprawić sytuację finansową pracowników samorządowych.

Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) obecna zmiana powoduje m.in. dalsze rozwarstwienie wynagrodzeń pracowników w sektorze ochrony zdrowia iutrwala nierówności w tej grupie zawodowej między pracownikami zatrudnianymi przez samorządy i pracującymi w podmiotach leczniczych. A to dlatego, że wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych w podmiotach leczniczych znacząco wzrośnie od 1 lipca 2023 r., co z kolei wynika z ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1352). Podwyżki dla pracowników w tej samej grupie zawodowej zatrudnionych w urzędach i jednostkach im podległych będą zaś mniejsze. Przykładem mogą być np.:

▶ Lekarze. Od 1 lipca br. lekarz ze specjalizacją zatrudniony w podmiocie leczniczym (w szpitalu czy przychodni) zarobi nie mniej niż 9202 zł brutto, natomiast lekarz zatrudniony w powiatowym centrum orzekania o niepełnosprawności, który ma przypisaną XIII kategorię zaszeregowania, będzie miał gwarantowane minimum w wysokości 4100 zł.

▶ Pielęgniarki. Pielęgniarka bez specjalizacji zatrudniona w ochronie zdrowia otrzyma nie mniej niż 5965 zł, a pracująca w domu pomocy społecznej z przypisaną XIII lub XII grupą (w zależności od posiadanego wykształcenia) od 4000 zł do 4100 zł.

Resort pracy: rozporządzenie określa jedynie minimalny poziom

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tłumaczy konsekwentnie w swoich odpowiedziach, że kategorie zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach stanowią minimum w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego. przykład 1 Kształtowanie całkowitej wysokości wynagrodzenia pracowników pozostaje zaś w gestii pracodawców samorządowych. I to oni ostatecznie decydują, ile dostanie pracownik.

Przykład 1

Jak się zmieni minimalne wynagrodzenie Główny księgowy zatrudniony w urzędzie miasta ma XV kategorię zaszeregowania oraz 20-letni staż pracy. Od 1 lipca 2023 r. powinien otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie niższej od 4300 zł. Z tytułu, że legitymuje się 20-letnim stażem pracy (potwierdzonym m.in. świadectwami pracy), otrzyma dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli 860 zł. W analizowanym przypadku miesięczne wynagrodzenie wynosi: 4300 zł + 860 zł = 5160 zł. Pracodawca może naturalnie ustalić księgowemu wyższe wynagrodzenie zasadnicze, jeśli pozwalają na to zapisy w regulaminie wynagradzania.

Resort pracy ma na myśli to, że instrumentem prawnym umożliwiającym kształtowanie przez pracodawców wynagrodzeń pracowników samorządowych jest regulamin wynagradzania, który wydawany jest na podstawie art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). Określa się w nim m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. przykład 2 i 3

Przykład 2

Kategorie i kwoty wynagrodzeń można określić w tabeli W gminie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania i kwot wynagrodzenia zasadniczego. W tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu określono dla każdej kategorii zaszeregowania minimalne i maksymalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Przykładowo w I kategorii zaszeregowania gmina wskazała wysokość wynagrodzenia na poziomie od 3300 zł do 4500 zł. Jeśli chodzi o dolną granicę, to zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem płacowym od 1 lipca br. zatrudniony w I kategorii zaszeregowania pracownik nie może otrzymać niższego niż 3300 zł wynagrodzenia brutto. Z kolei górna granica zależy od decyzji pracodawcy – zgodnie bowiem zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych to pracodawca w regulaminie wynagradzania określa szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego. Podobnie postąpiono z pozostałymi kategoriami zaszeregowania.

Przykład 3

Możliwość wprowadzenia widełek dla danego stanowiska Gmina ustaliła w regulaminie wynagradzania tabelę zaszeregowania, w której dla inspektora nadzoru w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych przypisała kategorie od XIII do XV. Jest to poprawne. Minimalna stawka zaszeregowania inspektora nadzoru w zakładzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy zgodnie z rozporządzeniem płacowym do XIII kategorii. Dany pracodawca może jednak przewidywać korzystniejsze minimalne wynagrodzenie na tym stanowisku w regulaminie wynagradzania zgodnie z art. 9 par. 2 k.p. Z obowiązku ustalenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego wynika możliwość wskazania innej wyższej kategorii zaszeregowania, np. właśnie XV. W przepisach płacowych poszczególnym stanowiskom, na których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę, przyporządkowano wskazane kategorie zaszeregowania, poprzez które wskazano tylko minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Jeżeli poszczególne kategorie są różnicowane ze względu np. na wymagania kwalifikacyjne, to takie różnicowanie kategorii jest dopuszczalne.

Przykład 4

Maksymalna wysokość może być dostosowana do płacy minimalnej Urząd miasta określił w regulaminie wynagrodzenia m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla kategorii od I do V wskazał maksymalny poziom wynagrodzenia na poziomie 3600 zł. Zatem pomimo że w rozporządzeniu płacowym od 1 lipca 2023 r. poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego jest w kategoriach zaszeregowania I–V niższy od kwoty 3600 zł, urząd miasta ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto w przypadku pracowników samorządowych minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, m.in. premie, nagrody i dodatki do wynagrodzenia przykład 5 – z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.:

1) nagrody jubileuszowej,

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

5) dodatku za staż pracy. przykład 6

Pełną tabelę ze składnikami wynagrodzenia pracowników samorządowych zamieszczamy na kol. C9‒10.

Przykład 5

Dodatek stażowy nie jest liczony przy porównywaniu do płacy minimalnej Pomoc nauczyciela zatrudniona w samorządowej jednostce oświatowej ma IV kategorię zaszeregowania, czyli jej wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe od 3450 zł. Pracownica ma 15-proc. dodatek za wysługę lat. Ponadto pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymują miesięczne premie regulaminowe w wysokości 10 proc. zasadniczej pensji. Mimo że od 1 lipca br. minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi 3600 zł, warunki regulaminowe pozwalają na to, aby pracownica otrzymała: 1) wynagrodzenie zasadnicze 3450 zł, 2) premię regulaminową 345 zł oraz 3) dodatek stażowy (15 proc. wynagrodzenia zasadniczego) 517,50 zł. Dwa pierwsze składniki gwarantują zachowanie ustawowego minimum (3450 zł + 345 zł = 3795 zł, czyli w tym przypadku nawet więcej niż wymagane 3600 zł). Łącznie w analizowanym przypadku wynagrodzenie brutto wyniesie: 3450 zł + 345 zł + 517,50 zł = 4312,50 zł.

Przykład 6

Jeśli nie osiągnięto płacy minimalnej, trzeba uzupełnić brakującą kwotę Pomoc nauczyciela zatrudniona w samorządowej jednostce oświatowej ma IV kategorię zaszeregowania, czyli jej wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe od 3450 zł. Poza wynagrodzeniem zasadniczym ma 15-proc. dodatek za wysługę lat. W szkole nie obowiązuje system premiowania, więc wynagrodzenie pracownicy składa się tylko z pensji zasadniczej i dodatku stażowego. Ponieważ od 1 lipca br. minimalne wynagrodzenie wynosi co najmniej 3600 zł, dyrektor jednostki zobowiązany jest do zagwarantowania jej co najmniej takiej kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz tego pomoc nauczyciela otrzyma dodatek stażowy w kwocie 540 zł. Łącznie w analizowanym przypadku wynagrodzenie brutto wyniesie: 3600 zł + 540 zł = 4140 zł.

Dodajmy, że przy dostosowywaniu pensji pracownika samorządowego do poziomu minimalnego wynagrodzenia trzeba pamiętać o jeszcze jednej istotnej rzeczy: jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, to następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia i ma ono charakter gwarancyjny. przykład 7

Co jednak ważne: wyrównanie do minimalnej pensji może być wypłacane interwencyjnie. Nie może mieć charakteru stałego składnika pensji. Jest to element niekorzystny dla pracowników, gdyż wyrównania nie wlicza się do podstawy obliczania ekwiwalentu, a więc także nie może być uwzględniony w trzynastce (par. 6 pkt 7a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353) – w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641).

Przykład 7

Gdy premii nie ma, trzeba doliczyć wyrównanie Młodszy opiekun zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej ma IV kategorię zaszeregowania. Oznacza to, że od 1 lipca br. jego wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe od 3450 zł. Ponadto w regulaminie wynagradzania ośrodka są przewidziane premie regulaminowe dla pracowników w wysokości 20 proc. miesięcznie. Kierownik przyznał więc pracownikowi od 1 lipca br. 3450 zł jako wynagrodzenie zasadnicze i do tego premię w kwocie 690 zł (20 proc. z 3450 zł). Jest to dopuszczalne i zapewnia pracownikowi otrzymywanie gwarantowanego minimum. Gdyby jednak z jakichś względów pracownik ten nie otrzymał w którymś miesiącu premii, zakład pracy jest zobowiązany do wyrównania w owym miesiącu do minimalnej pensji, a więc łącznie kwota wyniesie: 3450 zł + 150 zł = 3600 zł.

Katalog stanowisk wspólny dla urzędów i jednostek

W nowelizacji rozporządzenia płacowego przychylono się do wysuwanych już od lat postulatów, by ujednolicić tabele stanowisk i przypisanych tym stanowiskom minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Postulaty owe strona związkowa argumentowała tym, że różnice na takich samych stanowiskach w urzędach i jednostkach organizacyjnych powodowały niekiedy nierówne traktowanie pracowników. W związku z tym rozporządzenie nowelizujące scala tabele stanowisk, które funkcjonowały do 30 czerwca br. odrębnie dla urzędów (dotychczasowa część D „Stanowiska we wszystkich urzędach”) i odrębnie dla samorządowych jednostek organizacyjnych (część F „Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych”). Wspólny katalog (teraz wszystko jest w części D) obejmuje większość stanowisk, w tym także te, które występowały dotychczas w częściach tabeli wydzielonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych (np. lekarz, pielęgniarka, psycholog, dietetyk, geodeta, ratownik wodny, lekarz weterynarii). Dzięki temu skrócono katalog, ujednolicono minimalne kategorie zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla takich samych stanowisk, wcześniej występujące w różnych częściach tabeli.

Wprowadzenie zmian w katalogu stanowisk spowodowało konieczność jego przeredagowania, a także konieczność uporządkowania minimalnych kategorii zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk (od I do XVIII) oraz wymaganych kwalifikacji. ramka 1 , s. b4 Odnośniki pod tabelą, tak jak dotychczas, określają, co należy rozumieć przez minimalne wymagania kwalifikacyjne oraz wykształcenie wyższe, średnie, zasadnicze i podstawowe. Przy tym informacje dotyczące wykształcenia uwzględniają poziomy wykształcenia określone w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.742).

RAMKA 1

Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych w zmienionej tabeli D w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi • Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych • Stanowiska wewnętrznej służby ochrony II. Stanowiska w straży gminnej • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska urzędnicze III. Urzędy pracy • Stanowiska urzędnicze IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi V. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności • Stanowiska urzędnicze VI. Jednostki działające w zakresie oświaty • Stanowiska pomocnicze i obsługi VII. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zarząd cmentarzy komunalnych • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi VIII. Zakłady oczyszczania • Stanowiska pomocnicze i obsługi IX. Zakłady wodociągów i kanalizacji • Stanowiska pomocnicze i obsługi X. Zakłady energetyki cieplnej • Stanowiska pomocnicze i obsługi XI. Żegluga Świnoujska • Stanowiska pomocnicze i obsługi XII. Zespoły usług projektowych • Stanowiska urzędnicze XIII. Jednostki planowania przestrzennego • Stanowiska urzędnicze XIV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej • Stanowiska urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi XV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych • Stanowiska urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi XVI. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic • Stanowiska pomocnicze i obsługi XVII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa • Stanowiska pomocnicze i obsługi XVIII. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej • Stanowiska pomocnicze i obsługi XIX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne • Stanowiska pomocnicze i obsługi XX. Izby wytrzeźwień • Stanowiska pomocnicze i obsługi XXI. Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji • Stanowiska pomocnicze i obsługi XXII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych • Stanowiska pomocnicze i obsługi XXIII. Pracownicy parków krajobrazowych • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi XXIV. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie • Stanowiska kierownicze urzędnicze • Stanowiska pomocnicze i obsługi ©℗

Wybrane zmiany

Co zatem konkretnie się zmieniło po wprowadzonych porządkach i scaleniu tabel? Poniżej zestawiamy najważniejsze przykłady takich nowości zawartych w Tabeli stanowisk w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych (część D w załączniku 3 do rozporządzenia płacowego).

▶ Dodanie nowych stanowisk

– W pkt VI „Jednostki działające w zakresie oświaty” pod numerem 5 dodano stanowisko: osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego (par. 26 ust. 5 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty; Dz.U. poz. 651) – przypisano mu minimalny poziom wynagrodzenia zasadnicznego na poziomie VII kategorii zaszeregowania, a jako minimalne wymaganie kwalifikacyjne wskazano średnie wykształcenie.

– W pkt I „Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne–stanowiska pomocnicze i obsługi” pod numerem 25 dodano stanowisko: instruktor strzelectwa –przypisano je do VII kategorii zaszeregowania, a jako minimalne wymagania kwalifikacyjne wskazano wykształcenie według odrębnych przepisów.

▶ Rezygnacja z niektórych stanowisk robotni czych

– Zlikwidowano takie stanowiska jak np. wozak, robotnik polowy, robotnik szklarniowy, robotnik do pracy lekkiej (pracownicy zatrudnieni dotychczas na likwidowanych stanowiskach będą mogli być zatrudnieni na stanowisku robotnik).

– Dodano stanowiska młodszy robotnik i starszy robotnik w celu zapewnienia ścieżki awansu.

▶ Zmniejszenie liczby stanowisk kierowców

– Wykreślono stanowisko kierowcy samochodu dostawczego i stanowisko kierowcy transportu wewnętrznego.

▶ Rezygnacja z niektórych stanowisk rzemieślniczych i utworzenie nowych

– Dotychczasowe różne stanowiska rzemieślników, np. rzemieślnik wykwalifikowany, rzemieślnik specjalista, zastąpiono stanowiskami starszy rzemieślnik i rzemieślnik.

▶ Porządki w stanowiskach związanych z opieką nad zwierzętami

– Zmieniono nazwę części „Schroniska dla zwierząt” na „Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji”.

– Dodano nowe stanowiska: wykwalifikowany opiekun zwierząt, edukator przyrodniczy, pomoc (weterynaryjna, zootechniczna).

▶ Połączenie zakładów gospodarki z cmentarzami komunalnymi

– Połączono odrębne części tabeli „Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań” oraz „Zarząd cmentarzy komunalnych”.

– W celu uporządkowania i ujednolicenia tabeli dokonano zmian redakcyjnych w nazwach niektórych jej części i stanowisk.

Ochrona zatrudnienia pracowników

W celu zapewnienia ochrony pracownikom, tj. aby wejście w życie rozporządzenia nie stanowiło podstawy uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, rozporządzenie zmieniające zawiera przepisy przejściowe (par. 2–4), które gwarantują:

1) pracownikowi samorządowemu, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, możliwość dalszego zatrudnienia na tym stanowisku (par. 2 rozporządzenia zmieniającego); przy czym regulacja nie określa limitu czasu, w jakim pracownik może zajmować dotychczasowe stanowisko;

2) pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu możliwość dalszego zatrudnienia, z tym że na innym stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu (par. 3 rozporządzenia zmieniającego); na podobnych stanowiskach, na których pracownicy będą mogli być zatrudnieni, przewiduje się takie same wymogi kwalifikacyjne, głównie wykształcenie podstawowe lub zasadnicze bez wymogu lat pracy;

3) utrzymanie wynagrodzenia pracownika samorządowego ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w par. 1 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym na poziomie nie niższym od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (par. 4 rozporządzenia zmieniającego). przykład 8

Przykład 8

Geodeta województwa w innej kategorii zaszeregowania, ale nie z niższą pensją Urząd marszałkowski zatrudnia osobę na stanowisku geodety województwa. Do 30 czerwca br. to stanowisko było określone w załączniku 3 do rozporządzenia w II tabeli części C zatytułowanej „Stanowiska w urzędach marszałkowskich”. Zdefiniowane było w wierszu 2 i przypisano do niego XVII kategorię zaszeregowania. Od 1 lipca 2023 r. nastąpiła redukcja tej części w taki sposób, że wyodrębnia się w niej wyłącznie jedno stanowisko w urzędzie marszałkowskim, tj. sekretarza województwa. Pozostałe stanowiska przeniesiono do części D „Stanowiska w urzędach i samorządowych jednostkach organizacyjnych”. Stanowisko geodety wojewódzkiego znajduje się obecnie w części I „Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne/Stanowiska kierownicze urzędnicze” – w wierszu 7 razem z innymi stanowiskami i jako minimalną ma przypisaną XV kategorię zaszeregowania. Zgodnie z par. 4 rozporządzenia zmieniającego wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, co oznacza, że po 1 lipca br. geodeta będzie otrzymywał wynagrodzenie na co najmniej takim samym poziomie jak przed dniem wejścia nowelizacji rozporządzenia.

Jak wdrożyć zmianę regulaminu wynagradzania i jak uniknąć błędów przy aneksowaniu umów

Biorąc pod uwagę szeroki zakres zmian, w wielu JST konieczne mogą być zmiany w regulaminach wynagradzania. Jednak, aby były one ważne, trzeba przy tym przestrzegać procedur

Z art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że do wprowadzenia regulaminu wynagradzania zobowiązany jest każdy pracodawca samorządowy, bez względu na stan zatrudnienia. A więc nie ma znaczenia, czy zatrudnienie w danej jednostce wynosi 15 osób, czy 200. Nawet w małych jednostkach samorządowych kwestie związane z wynagrodzeniami regulowane są poprzez regulamin wynagradzania.

Co trzeba wiedzieć

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych kwestii dotyczących regulaminów wynagradzania. W regulaminie wynagradzania ustala się wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia przewidzianych za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku oraz ewentualnie wszelakich innych składników wynagrodzenia (tj. dodatki funkcyjne, nagrody, premie), jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Za minimum treści regulaminu należy uznać postanowienia pozwalające na określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a zatem ustalające system i stawki wynagrodzenia. Ponadto w regulaminie można ustalić także inne składniki wynagrodzenia (np. wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie przestojowe, odprawy, dodatki) i zasady ich przyznawania. Może on zawierać także postanowienia dotyczące innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, np. wpłat dodatkowych na pracownicze plany kapitałowe.

Treść regulaminu wynagradzania określa art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tym przepisem pracodawca w regulaminie wynagradzania obowiązkowo określi dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,

2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto pracodawca samorządowy może jeszcze określić w regulaminie:

1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

2) warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków, jeżeli regulamin takowe przewiduje.

Jakich stanowisk nie uwzględniać

Co istotne, regulaminu wynagradzania nie wydaje się dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania w:

1) urzędach marszałkowskich,

2) starostwach powiatowych,

3) urzędach gminy,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków JST,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych JST.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi układów zbiorowych pracy regulamin nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Pod pojęciem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Oznacza to, że niedopuszczalne jest umieszczanie w nim zasad wynagradzania następujących osób:

1) dyrektorów lub kierowników urzędów i jednostek samorządowych,

2) zastępców ww. dyrektorów lub kierowników,

3) głównych księgowych,

4) członków zarządów jednostek – jeżeli dana jednostka ma zarząd kolegialny.

Do regulaminu wynagradzania stosujemy część przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy. Obejmuje to m.in. art. 24112 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 641; dalej: k.p.), zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany kolejno:

1) zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu;

2) dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu;

3) na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Jeśli nie zapisano minimalnych stawek

Ustawa o pracownikach samorządowych nie narzuca wprost obowiązku ustalania w regulaminach minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Nawet przy braku zapisów w regulaminie na ten temat jego najniższy poziom wynikać będzie z załącznika nr 3 do rozporządzenia płacowego. Ponadto regulamin może przy tym określać minimalne stawki na poziomie wyższym niż określone w rozporzą dzeniu.

Oznacza to, że JST mogą, ale nie muszą zmieniać tych regulaminów, które nie zawierają tabel stawek i powołują się w zapisach na treść rozporządzenia płacowego, oraz takich regulaminów, gdzie minimalne stawki zostały wskazane, ale są równe lub wyższe od tych, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br. wzór 1

WZÓR 1

ZARZĄDZENIE NR ….../2023 burmistrza miasta …………………. z dnia ………… 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………........ Na podstawie: • art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), • rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102) – burmistrz miasta …………………. zarządza, co następuje: Par. 1. Wprowadza się w życie Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………………., stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Par. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc zarządzenie nr …………………. burmistrza miasta …………………. z dnia …………………. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………….. Par. 3. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu oraz potwierdzenia na piśmie wykonania tego obowiązku. Par. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta. Par. 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta ………… Burmistrz miasta ………....…………. …………….....……………………… (podpis) Załącznik do Zarządzenia nr …………………. burmistrza miasta …………………. z dnia …………………. 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………………. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA …………………. PRZEPISY OGÓLNE Par. 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd Miasta ………………….; 2) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę; 3) burmistrzu – należy przez to rozumieć burmistrza miasta ………………….; 4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta ………………….; 5) wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę osobistego zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego; 6) przepisach prawa pracy – rozumie się przez to przepisy kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie; 7) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 8) rozporządzeniu, rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; 9) minimalnym wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wynikające z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Par. 2 1. Postanowienia regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta …………………. na podstawie umowy o pracę. 2. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą oraz warunki ich przyznawania, w tym: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych, 2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, 3) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, 4) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego, 5) szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowa. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Par. 3 Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dotyczące pracowników określa wykaz stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Par. 4 1. W urzędzie obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania i kwot wynagrodzenia zasadniczego. 2. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, określająca kategorię zaszeregowania i odpowiadające jej minimalne i maksymalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych. 3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia, ustalonego w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 4. Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi. DODATEK FUNKCYJNY Par. 5 1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 1) sekretarza miasta, 2) naczelnika wydziału, 3) komendanta straży miejskiej, 4) kierownika urzędu stanu cywilnego, 5) kierownika referatu, 6) zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, 7) zastępcy skarbnika, 8) audytora wewnętrznego, 9) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, 10) głównego specjalisty, 11) głównego administratora, 12) rzecznika prasowego – przysługuje dodatek funkcyjny. 2. Wartość kwotową stawek dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu. DODATEK SPECJALNY Par. 6 1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych lub powierzeniem dodatkowych zadań. 2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok. 3. W przypadku przedłużającego się okresu zwiększenia obowiązków lub wykonywania dodatkowych zadań, dodatek może być przyznany na kolejny okres wskazany w ust. 2. 4. Dodatek specjalny przyznaje pracodawca. Wysokość dodatku specjalnego wynika z liczby zadań i przyznawany jest w kwocie nieprzekraczającej 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego dla danego pracownika w umowie o pracę lub w kwocie nieprzekraczającej 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wypadku, gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego. NAGRODY Par. 7 1. W przypadku wystąpienia oszczędności w funduszu płac pracodawca może przyznać nagrody dla pracowników. 2. Nagroda może być przyznana w szczególności za: 1) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań, 2) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, 3) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres czynności, 4) inicjatywę i samodzielność w realizacji powierzonych zadań, 5) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania zadań objętych jego zakresem obowiązków, 6) działania usprawniające na stanowisku pracy. 3. Uprawnieni do nagrody są wszyscy pracownicy urzędu. 4. Nagroda ma charakter uznaniowy i pracownikowi nie przysługuje możliwość złożenia odwołania dotyczącego nieuwzględnienia jego osoby przy przyznawaniu nagród, jak również wysokości przyznanej nagrody. 5. Wysokość nagrody dla poszczególnych pracowników ustala każdorazowo burmistrz. 6. Nagroda nie może być przyznana za czas faktycznie nieprzepracowany. 7. Jeżeli pracownik faktycznie nie przepracował w okresie, którego dotyczy nagroda, żadnego dnia, nagroda nie może być pracownikowi przyznana i traci on w całości prawo do uzyskania nagrody. 8. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje burmistrz z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, bezpośredniego przełożonego pracownika. 9. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 1) wysokość proponowanej nagrody, 2) uzasadnienie. 10. Pracownikowi nie może być przyznana nagroda w następujących przypadkach: 1) uzyskania negatywnej oceny okresowej, 2) ukarania karą porządkową, 3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 11. Nagroda nie może być przyznana w terminie sześciu miesięcy od zdarzeń, o których mowa w ust. 10. 12. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia ustalanego za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. 13. Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za urlop okolicznościowy. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKU CHOROBOWEGO Par. 8 Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i nagroda są zmniejszane za okresy choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. WYPŁATA WYNAGRODZENIA Par. 9 1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w dniu 27. każdego miesiąca za dany miesiąc. 2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień. 3. Pracodawca, na wniosek pracownika udostępnia mu do wglądu jego dokumentację płacową. Par. 10 1. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wypłata do rąk własnych będzie dokonywana w oddziale banku, który prowadzi obsługę finansową Urzędu Miasta ………………… . 2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej. Wymagana jest pisemna forma upoważnienia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Par. 11 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Załączniki: • Załącznik nr 1 – wykaz stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi, określający szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników, • Załącznik nr 2 – tabela kategorii zaszeregowania i odpowiadającego jej minimalnego i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, • Załącznik nr 3 – tabela określająca wartość kwotową stawek dodatku funkcyjnego. …………….....……………………… …………….....……………………… …………….....……………………… (podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych) Burmistrz miasta ………....…………. …………….....……………………… (podpis) Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………………… ustalonego zarządzeniem nr ………………… burmistrza miasta …….... z dnia ………………… 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………........ WYKAZ STANOWISK URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI, OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1 Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe Staż pracy (w latach) Stanowiska kierownicze urzędnicze 1. Sekretarz miasta XVIII–XX 8 wyższe2 4 2. Zastępca skarbnika miasta XV–XVIII 6 wyższe2 lub podyplomowe ekonomiczne 3 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego XVI–XVIII 6 według odrębnych przepisów 4. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego XIII–XVI 4 według odrębnych przepisów 5. Naczelnik (kierownik) wydziału (jednostki równorzędnej) XV–XVIII 7 wyższe2 5 6. Rzecznik prasowy XV–XVIII 7 wyższe2 5 7. Główny księgowy XV‒XVIII 7 według odrębnych przepisów 8. Zastępca głównego księgowego XIV–XVII 4 wyższe2 lub podyplomowe ekonomiczne 9. Audytor wewnętrzny XV–XVIII 6 według odrębnych przepisów 10. Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej XIV–XVII 7 jak dla stanowiska geodety województwa 11. Kierownik referatu (jednostki równorzędnej) XIII–XVI 6 wyższe2 4 12. Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) XIV–XVII 4 według odrębnych przepisów Stanowiska urzędnicze 1. Radca prawny XIII–XVI 6 według odrębnych przepisów 2. Główny specjalista do spraw legislacji XIII–XVI 5 wyższe2 i aplikacja legislacyjna lub wyższe2 i cztery lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych 3. Główny specjalista do spraw bhp XIII–XVI 5 według odrębnych przepisów 4. Starszy inspektor do spraw bhp X–XIII 4 według odrębnych przepisów 5. Inspektor do spraw bhp IX–XII 3 według odrębnych przepisów 6. Główny specjalista, główny projektant, główny programista aplikacji, główny projektant systemów teleinformatycznych, główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) XIII–XVI 5 wyższe2 4 7. Inspektor XI–XIV - wyższe2średnie3 35 8. Starszy specjalista, starszy informatyk, starszy geodeta, starszy kartograf XI–XIV - wyższe2średnie3 35 9. Referent VIII–XI - wyższe2 - 10. Młodszy referent VII–X - średnie3 - Stanowiska pomocnicze i obsługi 1. Sekretarka VII–X - średnie3 - 2. Kierownik kancelarii: głównej, tajnej, kierownik centrali telefonicznej VIII–XI - średnie3 3 3. Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany (betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter, frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne) V–VIII - zasadnicze4 - 4. Kancelista VII–IX - średnie3zasadnicze4 23 5. Magazynier, starszy telefonista, młodszy kancelista VII–VIII - średnie3zasadnicze4 -2 6. Kierowca samochodu osobowego VI–X - według odrębnych przepisów 7. Operator urządzeń powielających, pomoc administracyjna IV–VII - zasadnicze4 - 8. Telefonistka, robotnik gospodarczy, sprzątaczka, goniec II–VI - podstawowe5 - Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych 1. Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych XII–XV - wyższe2 4 2. XI–XIV - wyższe2średnie3 35 3. X–XIII - wyższe2średnie3 24 4. Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych IX–XII - wyższe2średnie3 -3 5. VIII–XI - średnie3 2 6. VII–X - średnie3 - Stanowiska w straży miejskiej 1. Komendant straży miejskiej XVI–XIX - wyższe2 5 2. Starszy inspektor XIII–XVI - wyższe2średnie3 36 3. Inspektor XII–XV - wyższe2średnie3 25 4. Starszy specjalista XII–XV - średnie3 5 5. Młodszy inspektor XI–XIV - wyższe2średnie3 -3 6. Specjalista XI–XIV - średnie3 4 7. Młodszy specjalista, starszy strażnik X–XIII - średnie3 3 8. Strażnik IX–XII - średnie3 2 9. Młodszy strażnik VIII–XI - średnie3 1 10. Aplikant VII–X - średnie3 -

1 Minimalne wynagrodzenia kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określane w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określane w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). 2 Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1088), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 3 Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900) o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 4 Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku. 5 Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętności wykonywania czynności na stanowisku. Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………………… ustalonego zarządzeniem nr ………………… burmistrza miasta ……. z dnia ………………… 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………. TABELA KATEGORII ZASZEREGOWANIA I ODPOWIADAJĄCEGO JEJ MINIMALNEGO I MAKSYMALNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*

Kategoria zaszeregowania Kwota wynagrodzenia w zł I 3300–4600 II 3350–4700 III 3400–4800 IV 3450–4900 V 3500–5000 VI 3550–5100 VII 3600–5300 VIII 3650–5500 IX 3700–5700 X 3800–5900 XI 3900–6100 XII 4000–6300 XIII 4100–6500 XIV 4200–6800 XV 4300–7100 XVI 4400–8000 XVII 4600–9000 XVIII 4800–10 000 XIX 5000–11 000 XX 5200–12 000

* Tabela określa w danej kategorii zaszeregowania minimalne i maksymalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………………… ustalonego zarządzeniem nr ………………… burmistrza miasta …… z dnia ………………… 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta ………………… TABELA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ KWOTOWĄ STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w zł 1 800 2 1000 3 1200 4 1500 5 1800 6 2500 7 3000 8 4000 9 5000

Procedura: uzgodnienie zmiany regulaminu

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Zmiana regulaminów wynagradzania dokonywana jest w ten sam sposób, w jaki regulaminy te są wprowadzane. Wymaga zatem współpracy z działającym w zakładzie związkiem zawodowym (ale jeśli go nie ma, to już nie należy uzgadniać zmiany z przedstawicielami pracowników). wzór 2 , s. b7

WZÓR 2

Przykładowy aneks do regulaminu wynagradzania Zarządzenie nr …/2023 burmistrza miasta …………………. z dnia …………………. 2023 r. w sprawie aneksu do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………………. z dnia …………………. Na podstawie: • art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530), • rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102) – burmistrz miasta …………………. zarządza, co następuje: Par. 1. Wprowadza się w życie aneks do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………………., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Par. 2. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu oraz potwierdzenia na piśmie wykonania tego obowiązku. Par. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta. Par. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta …………………. . Burmistrz miasta ………....…………. …………….....……………………… (podpis) ANEKS nr …………………. z dnia …………………. 2023 r. do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta …………………. z dnia …………………. Par. 1 W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta …………………. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do regulaminu wynagradzania otrzymują brzmienie: ………………….* ………………….* ………………….* [przyp. red.: * tutaj można posłużyć się wzorami załączników z wzoru 1] Par. 2 1. Pozostała treść regulaminu nie ulega zmianie. 2. Niniejszy aneks wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników z mocą obowiązującą od …………………. 2023 r. …………….....……………………… …………….....……………………… …………….....……………………… (podpisy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych) Burmistrz miasta ………....…………. …………….....……………………… (podpis)

Przepisy nie przewidują możliwości wydania regulaminu wynagradzania samodzielnie przez pracodawcę, jeśli w zakładzie pracy działa choć jedna organizacja związkowa, z którą nie może uzgodnić treści regulaminu (lub zmian do regulaminu). Nie można tutaj próbować stosować analogii do regulacji odnoszących się do regulaminu pracy.

Uzgodnienie regulaminu wynagradzania to zatem osiągnięcie zgodnego stanowiska co do jego treści. Postanowienia regulaminu, na które zakładowa organizacja związkowa nie wyraziła zgody, nie mają mocy obowiązującej.

Z ORZECZNICTWA

„Regulamin wynagradzania wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową bądź z zakładowymi organizacjami związkowymi nie ma mocy wiążącej i nie może wejść w życie”.

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I PK 83/11

„Nie jest prawidłowa wykładnia, zgodnie z którą pracodawca ma bezwzględny obowiązek uregulowania spraw płacowych w regulaminie wynagradzania, także wówczas, gdy jego propozycje spotykają się z negatywnym stanowiskiem jedynej organizacji związkowej, lub wspólnym negatywnym stanowiskiem organizacji związkowych u danego pracodawcy. Przeciwnie, pracodawca nie ma wówczas prawa wydawać w ogóle regulaminu wynagradzania, gdyż ten akt prawa pracy nie został uzgodniony ze stroną pracowniczą. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w takim wypadku – przy braku możliwości wprowadzenia regulaminu i zarazem obowiązku ustawowym regulacji płac – pracodawca ma obowiązek ustalić kwestie wynagrodzeń z poszczególnymi pracownikami indywidualnie, w umowach o pracę. W takich warunkach brak regulaminu nie narusza ustawy”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2018 r., sygn. akt K 26/15

Podanie regulaminu do wiadomości pracowników

Dla ważności regulaminu wynagradzania konieczne jest podanie go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zarówno regulamin wynagradzania, jak i jego zmiany wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Nie ma przy tym żadnego wyjaśnienia, jak należy rozumieć te „przyjęte” sposoby informowania. Ważne jest jedynie, by informacja mogła być odebrana (odczytana) przez ogół zatrudnionych. ramka 2

RAMKA 2

Jak poinformować pracowników o zmianie regulaminu Aby regulamin był ważny, konieczne jest przekazanie informacji pracownikom o zmianie regulaminu. Przykładowe sposoby to: 1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 2) zamieszczenie na stronie intranetowej, 3) poprzez pismo obiegowe rozpowszechniane wśród pracowników komórek organizacyjnych przez ich kierowników; 4) poprzez e-mail. ©℗

Niezależnie od wybranego sposobu przekazania informacji pracodawca musi wziąć pod uwagę wielkość zakładu pracy, gdyż inaczej będzie wyglądało jej dostarczenie w jednostce zatrudniającej 15 pracowników, gdzie wszyscy pracują w jednym budynku, a inaczej w jednostce zatrudniającej 200 osób lub rozmieszczonej w wielu lokalizacjach na terenie danej gminy czy województwa. Ponadto należy pamiętać, że sposób przekazywania informacji powinien umożliwić zapoznanie się z nią wszystkim pracownikom niezależnie od miejsca świadczenia pracy.

• Czy dobrym rozwiązaniem może być pobranie od pracowników oświadczenia o tym, że zapoznali się z propozycją zmiany regulaminu?

Przepisy nie narzucają konieczności posiadania potwierdzenia zapoznania się ze zmianami regulaminu przez wszystkich pracowników. Przyjąć można więc domniemanie związane z tym, że jeżeli zmiany zostały podane do wiadomości pracowników tak, że mogli się z nimi zapoznać, to zmiany te poznali. Pracownik jest zobowiązany do zapoznawania się z informacjami przekazywanymi przez pracodawcę.

Mimo to dobrą praktyką jest umożliwienie pracownikom zapoznanie się z regulaminem wynagradzania oraz pobranie na tę okoliczność stosownego oświadczenia. Takie rozwiązanie tworzy dla pracownika pełniejszy obraz regulacji wewnętrznych. I jest z pewnością rozwiązaniem lepszym niż tylko zapoznanie go z zakresem informacyjnym wprost wymienionym w rozporządzeniu dotyczącym akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Z ORZECZNICTWA

„Regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 772 par. 6 k.p. nie obowiązuje jako akt prawny. Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy wynikające z regulaminu wynagradzania nie powoduje obniżenia wynagrodzenia za pracę bez uprzedniej zmiany regulaminu”.

Wyrok SN z 6 października 2004 r., sygn. akt I PK 569/03

W przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub nieobecnych w pracy z powodu innej usprawiedliwionej przyczyny taki sposób poinformowania o treści zmienionego regulaminu wynagradzania, jak np. wywieszenie na tablicy ogłoszeń, nie jest wystarczający, gdyż osoby te nie mają możliwości zapoznania się z jego treścią. W takiej sytuacji dobrym sposobem może się okazać indywidualne poinformowanie tych pracowników o zmianach regulaminu, np. poprzez pocztę tradycyjną lub służbową pocztę e-mail. Zmieniony regulamin wejdzie w życie dopiero po upływie dwóch tygodni od prawidłowego poinformowania o nim pracowników.

• Pracownik twierdzi, że nie rozumie treści zmienionego regulaminu wynagrodzeń i domaga się wyjaśnień na piśmie. Czy pracodawca ma obowiązek mu ich udzielić w tej formie?

Pracownik może domagać się objaśnienia niejasnych dla niego zapisów regulaminu wynagradzania, pracodawca zaś jest zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Przepisy nie dają jednak pracownikowi możliwości domagania się uzyskania wyjaśnień w określonej formie – pracodawca może udzielić ich na piśmie, ale może również ograniczyć się do ustnych objaśnień.

Jeśli postanowienia w regulaminie okażą się korzystniejsze

Zgodnie z art. 24113 k.p. korzystniejsze postanowienia regulaminu, z dniem jego wejścia w życie, zastępować będą z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. To oznacza podwyżki dla pracowników.

Jednak samo wejście w życie zmienionego regulaminu wynagradzania nie wywrze skutków prawnych w stosunku do samych pracowników. Dlatego należy dokonać modyfikacji indywidualnych warunków pracy ustalonych z pracownikiem w zawartej z nim umowie o pracę. W takim przypadku należy zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające (aneks do umowy o pracę). Co prawda instytucja ta nie została bezpośrednio uregulowana w kodeksie pracy, jednak jest ona dopuszczona przez orzecznictwo sądowe.

Modyfikacja umowy o pracę zawsze wymaga formy pisemnej. Również na zawarcie porozumienia (aneksu) należy uzyskać zgodę pracownika, potwierdzoną podpisem. wzór 3

WZÓR 3

Porozumienie zmieniające/aneks do umowy o pracę .................................................................. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) ....................................... (miejscowość i data) ANEKS DO UMOWY O PRACĘ Pan(i) .................................................. .................................................. Zawiadamiam, że od dnia ................................... obowiązują Pana(ią) następujące nowe warunki umowy o pracę: 1) kategoria zaszeregowania ............................................, 2) wynagrodzenie zasadnicze .......................................... , 3) dodatek za wysługę lat .................................................. Przyczyną zmian dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102) wprowadzona nowelizacją z 22 maja 2023 r. oraz obowiązująca od 1 lipca 2023 r., zmieniającą rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1102). Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. ........................................................................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) Wyrażam zgodę na zmianę warunków zatrudnienia ................................................... (data i podpis pracownika)

• Jak należy postąpić, jeśli warunki ustalone w zmienionym regulaminie wynagradzania są mniej korzystne niż obowiązujące z niektórymi pracownikami?

W sytuacji gdy zmiana regulaminu wynagradzania prowadzi do pogorszenia sytuacji pracowników, do nabrania mocy obowiązującej postanowień tego regulaminu jest konieczne dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Wejście w życie takiej zmiany uzależnione będzie zatem od:

1) podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy,

2) wypowiedzenia im dotychczasowych warunków płacowych lub zawarcia z nimi porozumień zmieniających.

wzór 4

WZÓR 4

Przykładowe wypowiedzenie zmieniające .................................................................. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) ....................................... (miejscowość i data) WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ Pan(i) .................................................. .................................................. Wypowiadam Panu(i) umowę o pracę zawartą w dniu ................................... w części dotyczącej kategorii zaszeregowania z zachowaniem ...................................................................................................... (wskazać długość okresu wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu ......................................................... Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1102) wprowadzona nowelizacją z 22 maja 2023 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1102), obowiązującą od 1 lipca 2023 r. Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia ................................................., proponuję następujące nowe warunki umowy o pracę: 1) kategoria zaszeregowania ............................................, 2) wynagrodzenie zasadnicze .........................................., 3) dodatek za wysługę lat ................................................. Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie. Jeżeli Pan(i) przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia ........................ ............................, nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy. W razie odmowy przyjęcia przez Pana(ią) zaproponowanych warunków umowy o pracę, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, tj. z dniem ........................... Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu(i) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego–Sądu Pracy w ..................................... (siedziba sądu) ....................................................................................... (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) ............................................................................... (potwierdzenie odbioru przez pracownika – data i podpis)

• Jakie są konsekwencje nieprzyjęcia wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy i płacy?

Jeżeli pracownik nie zgadza się na zaproponowane mu nowe warunki pracy i płacy, to może odmówić ich przyjęcia. Umowa o pracę rozwiąże się wówczas z upływem okresu wypowiedzenia (art. 42 par. 1 k.p.). Konieczność wypowiedzenia warunków zatrudnienia w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania wynika bezpośrednio z art. 772 par. 5 związku z art. 24113 par. 2 k.p., które nakazują stosować przepisy o zmianie układów zbiorowych pracy odpowiednio do regulaminu wynagradzania.

• Od kiedy zaczną obowiązywać nowe warunki zatrudnienia?

Niezależnie od wejścia w życie zmian do regulaminu wynagradzania modyfikacja indywidualnych umów o pracę zacznie obowiązywać:

z datą określoną w porozumieniu stron, a jeżeli nie została wskazana, z datą jego zawarcia – w przypadku podpisania porozumienia zmieniającego lub

po upływie okresu wypowiedzenia – w przypadku dokonania wypowiedzenia zmieniającego.

Z ORZECZNICTWA

„Wypowiedzenia zmieniającego wymaga nie tylko modyfikacja zasad nabywania prawa lub ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, jak dodatek funkcyjny czy stażowy, lecz także innych składników płacowych, jak nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalno-rentowe”.

Wyrok SN z 30 września 2011 r.,

sygn. akt III PK 14/11

„Zmiana wysokości wynagrodzenia polegająca na podwyższeniu dodatku funkcyjnego z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 par. 1 k.p.), choćby łączne wynagrodzenie obejmujące obniżone wynagrodzenie zasadnicze i podwyższony dodatek funkcyjny nie uległo obniżeniu”.

Wyrok SN z 26 marca 2002 r.,

sygn. akt I PKN 44/01

„Wprowadzenie mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę także wtedy, gdy ukształtowane nowymi przepisami wynagrodzenie globalnie nie uległo obniżeniu”.

Uchwała SN z 15 września 2004 r.,

sygn. akt III PZP 3/04

Konsekwencje zmian w kategorii zaszeregowania

Nie ma problemu, gdy kategoria wzrasta. Pytania nasuwają się wtedy, gdy pracownikowi, który przed 30 czerwca br. miał przypisaną wyższą minimalną kategorię, po tej dacie ustawodawca przypisał kategorię niższą

Przykładem jest m.in. stanowisko pomocy nauczyciela. Przed zmianą przepisów obowiązywała je kategoria VI, obecnie będzie miało IV kategorię zaszeregowania. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca nie zawarł w ustawie o pracownikach samorządowych żadnych szczegółowych wytycznych odnośnie do ustalania maksymalnego wynagrodzenia czy maksymalnej kategorii zaszeregowania dla stanowisk. Przypisano im tylko minimalne kategorie oraz minimalne wynagrodzenia obowiązujące dla danej kategorii – a do decyzji pracodawcy pozostawiono, jaka będzie forma ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia czy kategorii. W regulaminie wynagradzania może to zostać określone w postaci wskazania rozpiętości kategorii zaszeregowania, ale można też ustalić wysokość maksymalnego wynagrodzenia w odrębnej tabeli. Istotne jest, aby kwoty maksymalne znalazły się w treści regulaminu wynagradzania.

Ważne! Pracodawca samorządowy jest związany jedynie kwotami minimalnymi wynikającymi z rozporządzenia płacowego, natomiast kwota maksymalna powinna być zawarta w regulaminie wynagradzania. Przy czym kwota maksymalna może być ukształtowana w różny sposób: albo będzie to konkretna wysokość, albo mnożnik oparty np. na krotności kwoty minimalnej w danej kategorii lub odnoszący się do innych stałych wskaźników wynagradzania.

Przykład 9

Jak uniknąć zmiany umowy z powodu zmiany zaszeregowania Przedszkole zatrudnia pracowników na stanowiskach pomocy kuchennej. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia płacowego od 1 lipca br. pomoc kuchenna zatrudniona w samorządowym przedszkolu ma przypisaną minimalną I kategorię zaszeregowania. Dla porównania do czasu wprowadzenia zmian miała zagwarantowaną co najmniej IV kategorię. Dyrektor szkoły, wprowadzając aneks do regulaminu, zdecydował, że pomoc kuchenna w jednostce może być zatrudniona w przedziale od I do IV kategorii. Podjął też decyzję, że nie będzie zmieniał pracownicy kategorii na niższą. W takiej sytuacji nie ma konieczności przekazywania pracownicy wypowiedzenia warunków umowy.

Przykład 10

Kiedy potrzebne jest wypowiedzenie zmieniające Pracownica zatrudniona jest na stanowisku pomocy nauczyciela. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia płacowego od 1 lipca br. pomoc nauczyciela zatrudniona w szkole ma przypisaną IV kategorię zaszeregowania, podczas gdy do czasu wprowadzenia zmian pracownica miała zagwarantowaną co najmniej VI kategorię. Dyrektor szkoły, wprowadzając aneks do regulaminu, zdecydował w nim, że osoby na stanowiskach pomoc nauczyciela w jednostce będą zatrudnione z zaszeregowaniem od IV do V kategorii. Ponieważ nowe warunki płacowe obowiązujące w jednostce przewidują dla stanowiska pomocy nauczyciela niższą niż dotychczas kategorię zaszeregowania, dyrektor zobowiązany jest przekazać tej pracownicy wypowiedzenie warunków pracy.

Termin obowiązkowy niezależnie od sytuacji

Rozporządzenie zmieniające przepisy płacowe dla urzędników samorządowych zostało podpisane dopiero w drugiej połowie czerwca 2023 r. Wcześniej ustawodawca proponował inne, niższe minimalne stawki. Samorządowcy mieli więc niewiele czasu na przygotowanie aneksów regulaminów czy nowych regulaminów wynagrodzeń. Wskutek tego w większości urzędów i jednostek organizacyjnych termin ich wdrożenia przed 1 lipca br. od początku był nierealny. Nie zmienia to tego, że procedura wprowadzania zmian czy regulaminu jest „nietykalna”. W każdym przypadku regulamin należy skonsultować z organizacjami związkowymi, przekazać informację o zmianach pracownikom i utrzymać datę wejścia w życie w okresie dwóch tygodni od podania takiej informacji. W nowych postanowieniach regulaminu zawiera się po prostu informację, że zmiany mają moc obowiązującą od 1 lipca 2023 r. Jeśli samorząd upora się z wprowadzeniem modyfikacji jeszcze w lipcu, to pracownicy otrzymają nowe stawki wynagrodzeń w lipcu za lipiec (gdyż, jak wiadomo, wypłaty realizowane są z dołu we wskazanym w regulaminie pracy terminie, zazwyczaj z końcem miesiąca). Gdyby jednak nastąpiło przesunięcie, czyli późniejsze ustalenie regulaminów, np. dopiero w sierpniu, nie zmienia to tego, że moc obowiązywania nowelizacji obliguje samorządowców do dokonania wyrównań w późniejszym czasie.

Ile na rękę otrzyma samorządowiec

Jak wcześniej wyjaśniliśmy, mimo że w I kategorii zaszeregowania wskazuje się minimalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego 3300 zł brutto, każda osoba zatrudniona w pełnym wymiarze etatu od 1 lipca br. powinna otrzymać nie mniej niż 3600 zł. Jeżeli więc pracownik przypisany do I kategorii zaszeregowania nie ma żadnych dodatków do wynagrodzenia, to powinien otrzymać stawkę nie mniejszą niż gwarantowana ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W praktyce zatem pracownik, u którego stosujemy podstawowe koszty uzyskania przychodów i który złożył do urzędu wniosek o stosowanie pełnej kwoty wolnej od podatku, otrzyma na rękę 2783,86 zł. przykład 11

Przykład 11

Koszty przy minimalnym wynagrodzeniu 3600 zł brutto Pracownik zarabia minimalną kwotę wynagrodzenia dla pracownika samorządowego. Wynagrodzenie brutto: 3600,00 zł, przysługuje kwota zmniejszająca podatek. Składka emerytalna (9,76 proc.): 351,36 zł Składka rentowa (1,50 proc.): 54,00 zł Składka chorobowa (2,45 proc.): 88,20 zł Razem składki ZUS: 493,56 zł (351, 36 zł + 54,00 zł + 88,20 zł) Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 3106,44 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.): 279,58 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 2856,00 zł Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł Zaliczka na podatek (12 proc.): 42,72 zł Zaliczka do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 43,00 zł Do wypłaty: 2783,86 zł

Z kolei osoba zatrudniona w najwyższej kategorii zaszeregowania, mająca zagwarantowaną nie niższą kwotę niż 5200 zł, przy podobnych parametrach podatkowych jak wyżej otrzyma 3875,24 zł. przykład 12

Przykład 12

Koszty dla płacy minimalnej w najwyższej kategorii zaszeregowania Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej kwoty wynagrodzenia pracownika samorządowego w XX grupie zaszeregowania. Wynagrodzenie brutto: 5200,00 zł, przysługuje kwota zmniejszająca podatek. Składka emerytalna (9,76 proc.): 507,52 zł Składka rentowa (1,50 proc.): 78,00 zł Składka chorobowa (2,45 proc.): 127,40 zł Razem składki ZUS: 712,92 zł (507,52 zł + 78,00 zł + 127,40 zł) Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 4487,08 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.): 403,84 zł Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy: 4237,00 zł Koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł Zaliczka na podatek (12 proc.): 208,44 zł Zaliczka do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu): 208,00 zł Do wypłaty: 3875,24 zł

Tabela 2. Składniki wynagrodzenia pracownika samorządowego ‒ o tym trzeba pamiętać przy planowaniu podwyżek ©℗

Rodzaj składnika Charakterystyka 1 2 Wynagrodzenie zasadnicze • Ustalane stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Dodatek za wieloletnią pracę • Dodatek jest obligatoryjny po spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach, tj. udokumentowaniu stażu pracy oraz innych okresów traktowanych na równi z zatrudnieniem.• Zaczyna przysługiwać z chwilą osiągnięcia pięciu lat stażu pracy, w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1 proc. do chwili, gdy osiągnie 20 proc. wynagrodzenia (jest to jego maksymalna wysokość).• Przysługuje zawsze od dnia spełnienia podstaw do jego nabycia, czyli osiągnięcia określonego stażu pracy.• Wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył do niego prawo (lub prawo do wyższej stawki dodatku) – w sytuacji, gdy nabycie prawa do dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca;2) za dany miesiąc – w przypadku, gdy nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.• Ponadto dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu:1) niezdolności do pracy wskutek choroby,2) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny– za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.Dodatek za wieloletnią pracę nie jest zatem wliczany do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego ani opiekuńczego, gdyż przy ustalaniu tej podstawy wymiaru bierzemy pod uwagę tylko te składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane za czas odpowiednio choroby bądź konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny.• Dodatek za wieloletnia pracę nie przysługuje jednak za czas nieobecności spowodowanej korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, a co za tym idzie – będzie wliczany do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Nagroda jubileuszowa • Świadczenie jest obligatoryjne po spełnieniu wymogów wskazanych w przepisach, tj. udokumentowaniu stażu pracy oraz innych okresów traktowanych na równi z zatrudnieniem.• Przysługuje pracownikom samorządowym w wysokości:1) po 20 latach pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego,2) po 25 latach pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego,3) po 30 latach pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego,4) po 35 latach pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego,5) po 40 latach pracy – 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego,6) po 45 latach pracy – 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego.• Pracownik nabywa do niej prawo w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, a wypłaca się ją niezwłocznie po nabyciu tego prawa.• Roszczenie o wypłatę staje się wymagalne z chwilą spełnienia przesłanek do nagrody, a więc z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy. Jeżeli pracownik wykaże (udowodni) odpowiedni okres zatrudnienia później, to skutek ten ma moc wsteczną w tym znaczeniu, że oznacza wykazanie spełnienia wcześniej przesłanek do nagrody, a więc że była ona już wcześniej wymagalna. Oczywiście pracodawcy nie można przypisać zaniedbania (winy) w późniejszym wypłaceniu nagrody. Jednak z punktu widzenia zasad zapłaty odsetek jest to bez znaczenia. 1 2 • Inaczej kwestia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wygląda wówczas, gdy następuje ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę: w takich sytuacjach pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.• Ustalając okres, jakiego brakuje pracownikowi do osiągnięcia wymaganego stażu pracy, począwszy od dnia rozwiązania stosunku pracy (czyli krótszy niż 12 miesięcy, a nie wynoszący 12 miesięcy), należy jeszcze pamiętać o sposobie liczenia terminu powstania prawa do nagrody.• W sytuacji, w której wypłacono wcześniej pracownikowi nagrodę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę (do jej nabycia brakowało mniej niż 12 miesięcy), mimo że następnie z tą osobą został nawiązany ponownie stosunek pracy i upłynął okres uprawniający do nagrody danego stopnia – nagroda ta ponownie już nie przysługuje.• Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.• Wynagrodzenie miesięczne będące podstawą ustalenia wysokości odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne • Według zasad określonych w przepisach ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Warunkiem nabycia prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej jest jednak to, aby okres ten wynosił co najmniej sześć miesięcy.• Dla obliczania stażu uprawniającego do trzynastki bez znaczenia pozostaje wymiar czasu pracy danego pracownika. Do stażu tego zalicza się zarówno zatrudnienie w niepełnym, jak i w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie na niepełny etat ma wpływ na wysokość świadczenia, gdyż obliczamy je od zarobków pracownika.• W ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym zawarto jednak katalog sytuacji wyjątkowych, w razie wystąpienia których przepracowanie co najmniej sześciu miesięcy warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane. Dodatek specjalny • Obligatoryjnie przysługuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa – w kwocie wynoszącej 20‒40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach m.st. Warszawy oraz miast (na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.• Może też zostać przyznany każdemu pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.• Doprecyzowania w zakresie dodatku specjalnego, warunki jego przyznawania, wysokość – powinny zostać określone w regulaminie wynagradzania. Biorąc pod uwagę wskazane w ustawie przesłanki przysługiwania tego dodatku, należy uznać, że może on zostać przyznany jedynie okresowo. Okresowe zwiększenie obowiązków oznacza zwiększenie ilości pracy, spowodowane np. nieobecnością części osób, które razem z tym pracownikiem zajmują się wykonywaniem określonej grupy zadań. Przesłanka ta odnosi się do powierzenia pracownikowi – na czas określony – zadań, których do tej pory nie wykonywał. 1 2 • To, w jaki sposób będzie naliczany ten dodatek, zależy od pracodawcy samorządowego i zapisów regulaminu wynagradzania. Może to być zarówno stała kwota (przyjęcie w regulaminie jednej stałej kwoty dodatku lub widełek, w których mieścić się będzie musiała ustalona przez pracodawcę kwota dla konkretnej osoby) lub jako określony procent pensji zasadniczej. Dodatek funkcyjny • Przysługuje obligatoryjnie pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania.• Może być przyznawany także innym pracownikom.• Kwestie maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania reguluje rozporządzenie płacowe. Określa ją kwotowo, przy czym podmiot właściwy do ustalenia dodatku nie jest związany dolną granicą jego wysokości.• Rozporządzenie płacowe nie przypisuje obecnie stawek dodatku funkcyjnego do określonych stanowisk w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Przypisanie dodatku do określonych stanowisk przy pracownikach „umownych”, określenie jego wysokości oraz warunków przysługiwania należy do pracodawcy samorządowego, który ma dokonać tego w regulaminie wynagradzania.• Dodatek funkcyjny jest przede wszystkim ekwiwalentem za zwiększoną odpowiedzialność, dyspozycyjność osób zatrudnionych na pewnych grupach stanowisk. W związku z brakiem wskazania w przepisach dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, jakie to grupy, dodatek nie musi by ograniczony tylko do stanowisk kierowniczych.• Katalog osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego powinien zostać odniesiony bezpośrednio do działalności danej jednostki i jej struktury organizacyjnej. Odprawa emerytalno-rentowa • To świadczenie obligatoryjne, wypłacane w związku z zakończeniem stosunku pracy powiązanym z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.• Pracownikowi samorządowemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę w związku z niezdolnością do pracy przysługuje jednorazowa odprawa:1) po 10 latach pracy – w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia,2) po 15 latach pracy – w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,3) po 20 latach pracy – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.• Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.• Odprawa nie przysługuje np. w razie pobierania renty wypłacanej przez sprawcę trwałego uszczerbku na zdrowiu. Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na rentę rodzinną, także nie nabywa prawa do odprawy rentowej.• Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie dwa warunki:1) jego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;2) w chwili ustania stosunku pracy pracownik spełniał warunki do nabycia któregoś z tych świadczeń.• Związek ustania stosunku pracy z przejściem na emeryturę lub rentę nie może być traktowany jako równoznaczny z ustaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę. Nabycie prawa do jednego z tych świadczeń nie musi wobec tego stanowić przyczyny rozwiązania stosunku pracy.• Decydujące znaczenie w nabyciu prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej ma przejście na emeryturę lub rentę połączone z definitywnym ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego na status emeryta lub rencisty przez pracownika, który w związku z ustaniem stosunku pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych lub rentowych.• Odprawa jest świadczeniem jednorazowym w tym znaczeniu, że pracownik, który nabył do niej prawo, nie może otrzymać jej po raz drugi. Wyraźnie wskazuje na to art. 921 par. 2 k.p., stanowiący, że pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Odprawa w związku z upływem kadencji • Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.• Odprawa przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru. Nie przysługuje zastępcom wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zatrudnionym na podstawie powołania.• Przysługuje tylko w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z upływem kadencji. Przez upływ kadencji należy rozumieć zakończenie okresu, na który pracownik samorządowy został wybrany, na skutek upływu czasu. Prawa do tego świadczenia pracownik nie nabywa w razie wcześniejszego ustania stosunku pracy z wyboru na skutek innych przyczyn. Ustanie stosunku pracy z wyboru może być skutkiem różnych zdarzeń, takich jak odwołanie, rezygnacja, które to jednak sytuacje nie powodują powstania prawa do omawianej odprawy.• Jeżeli pracownik w najbliższej kadencji zostanie ponownie zatrudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, to nie nabywa prawa do omawianej odprawy.• Odprawa ta nie przysługuje ponadto, gdy:‒ stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru ustał w innym trybie niż określony w komentowanym przepisie, a także jeżeli‒ pracownik został wybrany na kolejną kadencję w tym samym urzędzie – wybór pracownika samorządowego na stanowisko obsadzane na podstawie wyboru w innym urzędzie, jak również zatrudnienie go na innej podstawie zatrudnienia w tym samym urzędzie nie pozbawia go prawa do odprawy.Uwaga! Ustawa o pracownikach samorządowych wyłącza prawo do odprawy z art. 75 k.p., który przyznaje także pracownikowi zatrudnionemu na podstawie wyboru prawo do odprawy w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Przepis art. 75 k. p. stosuje się we wszystkich tych sytuacjach, w których stosunek pracy nie został rozwiązany w związku z upływem kadencji, ale w inny sposób. Jeżeli zatem stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie wyboru ulega zakończeniu z innych przyczyn, to pracodawca zobligowany będzie do wypłaty odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. 1 2 Premia • W regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej pracodawca samorządowy może się zdecydować na określenie w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę – poza regulacjami obligatoryjnymi – takich kwestii, jak m.in. warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.• Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą uzależniać nabycie premii od obrotów firmy, przekroczenia zakładanego progu sprzedaży, zwiększenia zysku w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego itp. Siłą rzeczy w jednostkach samorządowych takiej konstrukcji premii przyjąć nie można. Nie oznacza to, że nie możemy znaleźć obiektywnych kryteriów, po spełnieniu których świadczenie to może przysługiwać.• Dobrym rozwiązaniem – chociaż oczywiście nie jedynym – jest połączenie premii z obowiązkową oceną okresową, której podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Ocena dokonywana jest periodycznie. Ustawa narzuciła maksymalne i minimalne wymiary przerw pomiędzy ocenami. Dokonuje się jej nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Nagroda • Może zostać przyznana pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania lub umowy o pracę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.Uwaga! Z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) wynika, że nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej mogą otrzymać jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz ci, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania. Podstawą zatrudnienia wójta jest natomiast wybór. Wynika to wprost z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.s. Skoro podstawa ta nie została wskazana przez ustawodawcę w art. 36 ust. 6 u.p.s. jako uprawniająca do nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, to pracownicy zatrudnieni z wyboru nie mogą otrzymać takich świadczeń. Również żadne inne przepisy nie dają podstawy do przyznania pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru takich nagród.• Standardowo nagroda jest świadczeniem uznaniowym. Przyznanie nagrody zależy często od subiektywnej oceny pracy danej osoby przez przełożonych. Sam fakt dobrego wykonywania pracy nie daje pracownikowi nigdy roszczenia o jej przyznanie. Roszczenie o wypłatę nagrody przysługuje mu dopiero wtedy, gdy została mu już przyznana, lecz jeszcze nie wypłacona.• O ile nieprzyznanie nagrody przez pracodawcę jest w pełni oparte na uznaniowości, o tyle już jej przyznanie musi opierać się na wymogach ustawowych. Uznaniowość polega w tym przypadku na decyzji pracodawcy, czy taką nagrodę przyzna lub nie, ale musi się ona zawsze wiązać ze szczególnymi osiągnięciami zawodowymi.• Jedyną podstawą przyznania nagrody nie może być sumienne i staranne wykonywanie obowiązków pracowniczych. Musi występować coś więcej, praca wykraczająca swoją jakością, zaangażowaniem poza standard.• Błędem jest przyznawanie nagród z okazji świąt. Przesłanka przyznania nagrody – święta – nijak się ma do wskazanej w ustawie podstawy jej przyznania, jaką są szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nie oznacza to, że okres przyznawania i wypłaty nagród nie może pokrywać się z okresem świątecznym.• Z przepisów wprost nie wynika obowiązek prawny uzasadnienia przyznania nagrody. Przesłanka szczególnych osiągnięć będąca podstawą przyznania nagrody sugeruje, że w piśmie w tej sprawie powinno się wskazać chociażby ogólnie konkretne osiągnięcia pracownika leżące u podstaw jej przyznania. Dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne • Może być przyznane za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.• Wynagrodzenie obliczane jest od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym; nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.• Jeżeli sprawa egzekucyjna jest przydzielona do realizacji więcej niż jednemu pracownikowi samorządowemu, to podstawą wynagrodzenia prowizyjnego pracownika samorządowego jest kwota będąca wynikiem podziału na równe części sumy kwot uzyskanych w przydzielonej tym pracownikom samorządowym sprawie egzekucyjnej. Dodatek za pracę w porze nocnej • Jest obligatoryjny w każdym przypadku świadczenia pracy w porze nocnej. Pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin przypadających pomiędzy godz. 21 a 7. Dokładne wskazanie tych konkretnych ośmiu godzin następuje:– w układzie zbiorowym pracy,– w regulaminie pracy,– w pisemnej informacji przekazywanej każdemu z pracowników przez pracodawcę, który nie jest objęty postanowieniami układu zbiorowego pracy i który nie jest także zobowiązany do wydawania regulaminu pracy.• Przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy. Jego wysokość jest niezależna od zarobków konkretnego pracownika i wynosi zawsze 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Dodatek nie jest zależny od otrzymywanego faktycznie przez danego pracownika wynagrodzenia. Mówimy tutaj o wynagrodzeniu minimalnym, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu minimalnym, a nie najniższym wynagrodzeniu wskazanym w przepisach rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych.• Jeżeli przepisy regulaminu wynagradzania jednostki samorządowej nie regulują kwestii dodatku za pracę w nocy, to dodatek oblicza się na zasadach kodeksowych, tj. od kwoty minimalnego wynagrodzenia.• Przy ustalaniu wysokości za godzinę pracy w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę, przewidziane w tym przepisie, dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Bierzemy pod uwagę zawsze nominalny czas pracy dla danego miesiąca, a nie zaplanowany do przepracowania dla danego pracownika. Inne dodatki • Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę mogą mieć przyznawane także inne dodatki niż te, na które wskazuje art. 36 u.p.s.• W regulaminie wynagradzania można, zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 u.p.s., określić warunki i sposób przyznawania nie tylko dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5 u.p.s. (specjalny, funkcyjny), lecz także innych.

Elementy składowe wynagrodzeń

Na zakończenie krótkie przypomnienie: pracownicy samorządowi objęci są regulacjami ustawowymi, zakreślającymi podstawowy katalog elementów składowych ich zarobków. W odniesieniu do pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę część z tych świadczeń – od samego wynagrodzenia zasadniczego poczynając, na dodatku funkcyjnym czy dodatku specjalnym kończąc – musi w daleko idący sposób zostać doprecyzowana w regulaminie wynagradzania jednostki samorządowej.

Pracodawca samorządowy może również wprowadzić inne dodatki do wynagrodzenia od tych wymienionych w ustawie. Przypominamy poniżej podstawowe rodzaje składników wynagrodzenia oraz przybliżamy najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać, ustalając je w regulaminie i zmieniając umowy z pracownikami. ©℗