Gmina (podatnik VAT czynny) sprzedaje węgiel (kod CN 2701) dla gospodarstw domowych. Sprzedaż odbywa się na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i jest dokumentowana fakturami. Czy dla tych transakcji gmina jest zobowiązana stosować w pliku JPK_V7M kod GTU_02?

Ewidencja sprzedaży JPK_VAT zawiera m.in. następujące oznaczenia (tzw. kody GTU) dotyczące dostawy:

towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT – oznaczenie GTU_02 (par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie JPK_VAT);

olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją) – oznaczenie GTU_03 (par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie JPK_VAT).

Przy czym kodów GTU – stosownie do par. 10 ust. 3a rozporządzenia w sprawie JPK_VAT – nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży wymienionych w par. 10 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, tj.:

„RO” – dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących;

„WEW” – dowód wewnętrzny.

Z kolei, jak wynika z Broszury informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją [JPK_V7M(2), JPK_V7K(2)] – wersja na 2023 r., oznaczeń GTU nie stosuje się dla transakcji udokumentowanych zbiorczymi dowodami „RO” i „WEW” oraz do transakcji nabycia towarów i usług skutkujących powstaniem podatku należnego (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, import usług).

W analizowanej sprawie sprzedaż węgla jest dokumentowana fakturami, a te – w świetle przytoczonych przepisów – mogą być ujmowane w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z właściwym kodem GTU.

Jakich towarów dotyczy oznaczenie

W art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT wymienione zostały następujące towary:

1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);

2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);

9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;

10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 403);

11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

Uwaga! Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian opodatkowania VAT towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, jeżeli nie zostały określone w ustawie (art. 103 ust. 5ab ustawy o VAT).

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Z kolei wyroby węglowe to wyroby energetyczne określone w poz. 19–21 załącznika nr 1 do ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym). W załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych w poz. 19–21 wymieniono:

węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (ex CN 2701);

węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu – jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych (ex CN 2702);

koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (ex CN 2704 00).

Przy czym przedrostek „ex” przed symbolem CN oznacza, że dotyczy on tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Prawidłowe oznaczenie dostawy towarów kodem GTU_02 jest więc uzależnione od zastosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym, tj. ww. kod ma zastosowanie do sprzedaży paliw silnikowych (używanych do napędu silników spalinowych) wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy (węgiel i wyroby węglowe są w tym załączniku wymienione pod poz. 19–21), bez względu na kod CN, ale dostawa tych towarów podlegałaby oznaczeniu GTU_02 tylko w sytuacji, gdyby były one paliwem silnikowym.

Dystrybucja paliwa stałego przez samorządy

W analizowanej sprawie gmina sprzedaje węgiel (kod CN 2701) dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W myśl art. 2 pkt 2 tej ustawy przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny. Przy czym należy zauważyć, że wprawdzie węgiel, koks i wyroby węglowe mieszczą się pod poz. 19 i 21 w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, ale węgiel i wyroby węglowe nie są paliwami silnikowymi używanymi do napędu silników spalinowych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że gmina dokonuje sprzedaży węgla opałowego, tj. węgla kamiennego, czyli towarów, które nie stanowią paliw silnikowych. Zatem należy stwierdzić, że gmina nie powinna ujmować faktur dokumentujących sprzedaż przedmiotowego węgla kamiennego w ewidencji sprzedaży JPK_V7M z kodem GTU_02.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2023 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.891.2022.2.AMA). ©℗