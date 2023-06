Z 719 zł do 1000 zł miesięcznie wzrośnie maksymalna wysokość zasiłku stałego. Natomiast jego minimalna kwota będzie wynosić 100 zł.

Zmianę maksymalnej wysokości zasiłku stałego z 719 zł do 1000 zł miesięcznie przewiduje jedna z poprawek do uchwalonej na ostatnim posiedzeniu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, np. z powodu niepełnosprawności. Obecne brzmienie art. 37 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901) zakłada, że w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwotę zasiłku stałego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym (776 zł) a dochodem tej osoby, przy czym nie może to być więcej niż 719 zł. Również gdy o zasiłek stały ubiega się osoba mająca rodzinę, jego kwota stanowi różnicę między kryterium dochodowym (600 zł) a dochodem na jednego jej członka. Z kolei minimalna wysokość zasiłku – dla osoby samotnej i tej mającej rodzinę – nie może być niższa niż 30 zł.

Tymczasem wprowadzona do ustawy poprawka (zgłoszona przez posłów PiS w II czytaniu) wskazuje, że kwota zasiłku będzie stanowić różnicę między 130 proc. kryterium dochodowego a dochodem – odpowiednio osoby samotnej lub w przeliczeniu na członka rodziny. Jednocześnie maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie do 1000 zł, a ta minimalna do 100 zł. Waloryzacja zasiłku stałego wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. i, co ciekawe, odbędzie się poza określonym w przepisach ustawy o pomocy społecznej mechanizmem wzrostu tego świadczenia. Te przewidują bowiem, że maksymalna kwota zasiłku stałego ulega zmianie w terminie weryfikacji kryteriów dochodowych – jest wtedy podnoszona o 50 proc. sumy kwot, o jakie podwyższono próg dla osoby samotnej oraz na osobę w rodzinie. Kryteria są zaś waloryzowane co trzy lata, a po raz ostatni zostały podniesione od 1 stycznia 2022 r.

– Jest to bardzo potrzebna zmiana, bo dotychczasowa kwota zasiłku stałego nie pozwala zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Osoby, które z niego korzystają, najbardziej odczuwają wzrost inflacji oraz kosztów utrzymania, a wysokość zasiłku stałego jest do nich nieadekwatna – mówi Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Dodaje, że podniesione powinny zostać też same kryteria dochodowe, bo są teraz tak niskie, że osoby z najniższymi emeryturami i rentami nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia.

Uchwalona przez Sejm ustawa zawiera ważne zmiany dotyczące domów pomocy społecznej (DPS). Będą mogły przyjmować osoby starsze i niepełnosprawne na pobyt krótkoterminowy – w wymiarze kilku godzin dziennie lub całodobowo. Dodatkowo DPS oraz prywatne placówki zapewniające opiekę będą zobligowane do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ich mieszkańców.

Nowelizacja przepisów da też możliwość wykonywania usług opiekuńczych przez osoby z najbliższego otoczenia osoby starszej lub niesamodzielnej, w formie usług sąsiedzkich. Ponadto zostanie zmieniony model funkcjonowania mieszkań chronionych, które są przeznaczone m.in. dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą oraz cudzoziemców. Zostaną one zastąpione przez mieszkania treningowe i wspomagane.

Wreszcie ośrodki pomocy społecznej oraz inne instytucje zatrudniające pracowników socjalnych będą zobligowane do zgłaszania do rejestru centralnego prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informacji o każdej sytuacji, w której doszło do napaści, naruszenia nietykalności osobistej lub znieważenia tych osób, w ciągu trzech dni od jej zaistnienia. ©℗