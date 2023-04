Mimo krytycznego stosunku do propozycji ZMP, MI zapewnia, że we współpracy z Wodami Polskimi pracuje nad zmianami legislacyjnymi, których celem ma być usprawnienie procesu zatwierdzania taryf, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych, i jest otwarte na sugestie samorządowców i branży.

– Zaproponowane rozwiązania nie wprowadziłyby ułatwień dla działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz mogłyby negatywnie wpłynąć na ochronę interesów odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych – przekonuje Ministerstwo Infrastruktury (MI) w odpowiedzi na pytania DGP o ocenę projektu nowelizacji ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537; dalej: u.z.z.w.), zaprezentowanego przez Związek Miast Polskich i wprowadzającego nowy mechanizm korekty taryf za wodę i ścieki w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie oznacza to jednak, że resort nie planuje w tej kwestii żadnych zmian.

Przypomnijmy, że ZMP chciałby wprowadzenia mechanizmu, który pozwoliłby na zmianę wysokości taryfy przez organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w przypadku wystąpienia udokumentowanej zmiany kosztów lub zmiany wskaźników makroekonomicznych przyjętych do kalkulacji taryfy. Co istotne – w przeciwieństwie do procedury skracania taryfy z art. 24j u.z.z.w. – po akceptacji wniosku zmieniałaby się wysokość zatwierdzonej już wcześniej taryfy do końca jej obowiązywania, a nie tworzona byłaby zupełnie nowa na kolejne trzy lata (pisaliśmy o tym w artykule „Samorządy liczą na kompromis w sprawie taryf za wodę”, DGP nr 72/2023). To rozwiązanie krytykuje MI. „Zaproponowane przez ZMP rozwiązanie stworzyłoby ryzyko częstej zmiany cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i oznaczałoby niepewność dla odbiorców usług. Ponadto, w przypadku zmiany taryfy w trakcie okresu jej obowiązywania, proponowane regulacje przewidują dużo uboższą dokumentację, niż w przypadku wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy na okres 3-letni, która może być niewystarczająca do właściwego określenia cen i stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki” – czytamy w stanowisku ministerstwa.

W propozycji ZMP Wody Polskie zachowują status organu regulacyjnego, jednak wniosek o zmianę taryfy mogłyby odrzucić tylko w przypadku uzasadnionego zakwestionowania wysokości kosztów stanowiących podstawę żądania przedsiębiorstwa lub po wykazaniu, że do kalkulacji nowych cen i stawek opłat przyjęto błędne wskaźniki makroekonomiczne. Resort infrastruktury uważa, że regulator mógłby mieć problem z rzetelną oceną wniosku o zmianę taryfy, ponieważ projekt nowelizacji nie zakłada dołączenia do niego dokumentacji w postaci szczegółowej analizy wpływu zmiany kosztów lub wskaźników makroekonomicznych na przychody danego przedsiębiorstwa oraz ceny świadczonych usług. A to w konsekwencji – w ocenie ministerstwa – mogłoby prowadzić do wejścia w życie nieuzasadnionych podwyżek cen za wodę i ścieki, co godziłoby w interesy odbiorców usług.

Rządzący są również przeciwni innemu postulatowi samorządowców i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aby – w przypadku braku zgody na przyjęcie proponowanej nowelizacji – przywrócić roczny okres obowiązywania taryf. – Tylko kilkuletnie dane ekonomiczne pozwalają na prawidłową ocenę trendów i dokonanie oceny, weryfikacji oraz analizy kosztów przyjętych do taryfy na kolejne trzy lata. Trzyletni okres obowiązywania taryf miał również na celu umożliwienie bilansowania dostępnych zasobów wodnych w okresie dłuższym niż rok z uwagi na możliwość wystąpienia zjawisk ekstremalnych (np. suszy), a tym samym zapewnienie rzetelnej oceny dostępności zasobów wodnych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a co za tym idzie – odbiorców usług – przekonuje ministerstwo.

Mimo krytycznego stosunku do propozycji ZMP, MI zapewnia, że we współpracy z Wodami Polskimi pracuje nad zmianami legislacyjnymi, których celem ma być usprawnienie procesu zatwierdzania taryf, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji nadzwyczajnych, i jest otwarte na sugestie samorządowców i branży. W zeszłym tygodniu odbyły się w tej sprawie rozmowy wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka i zastępcy prezesa Wód Polskich Pawła Rusieckiego z przedstawicielami strony samorządowej KWRiST. – Spotkanie poświęcone było opieszałości w zatwierdzaniu taryf za usługi wodno-kanalizacyjne. W wyniku ustaleń minister Marek Gróbarczyk zadeklarował powstanie zespołu roboczego ds. zmian przepisów traktujących o zatwierdzaniu tychże taryf – poinformowało ZMP. ©℗