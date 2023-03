W dyskusjach tych bardzo często porusza się temat zakresu usług świadczonych przez gminy w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy ograniczonych środkach budżetowych niełatwym zadaniem jest ustalenie odpowiedniej częstotliwości odbioru odpadów, mobilnych zbiórek czy zasad funkcjonowania PSZOK. Równie często padają pytania o to, kto powinien odpowiadać za wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki, oraz o to, jaki zakres usług powinien wiązać się ze zwolnieniem kompostownikowym. Samorządowcy mają świadomość, że raz wprowadzoną usługę publiczną trudno jest później wycofać, co nie wyklucza jednak możliwości modyfikacji zasad jej świadczenia.