Właściciel żłobka odniósł się na piśmie do stawianych zarzutów, ale jego uwagi nie zostały uwzględnione, więc zaskarżył zalecenia pokontrolne do WSA. Jego zdaniem naruszają one przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204), bo organ kontrolny w ich treści wymienił jedynie nieprawidłowości, w żaden sposób ich nie uzasadniając, i nie wskazał, jakie standardy dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi zostały naruszone. Prowadzący placówkę podał też, że urzędnicy nie prosili o dodatkowe wyjaśnienia i opisali jedynie stan faktyczny, nie badając, jaka była jego przyczyna i kontekst (w skardze tłumaczył, że dwójka dzieci ze żłobka była w odwiedzinach u przedszkolaków, a łazienka była wizytowana tuż po tym, gdy odbyła się zmiana pieluch u maluchów).