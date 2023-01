Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji uregulowano m.in. w art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: u.o.z.o.z.). Postanowiono w nim m.in., że dotacja może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa w trybie określonym odrębnymi przepisami, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Ponadto stanowi on, że dotacja, w zakresie określonym w art. 77 u.o.z.o.z., może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.