I tak obecnie kwota przypadająca na jeden mandat radnego została ustalona rozporządzeniem ministra finansów z 6 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2309) i wynosi 1187,42 zł w wyborach do rady gmin w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców; 1424,91 zł w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy; 2849,82 zł w wyborach do rady powiatu; 4274,73 w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu i 7124,54 w wyborach do sejmiku województwa. Jak wskazuje resort w uzasadnieniu do tegorocznego projektu, w obowiązującym rozporządzeniu wzrost wskaźnika inflacji wynosił 11,6 proc. za okres od II kw. 2018 r. do III kw. 2021 r. Tegoroczna podwyżka jest jeszcze wyższa – ministerstwo wzięło pod uwagę wyliczenia GUS za okres od kwartału następującego po ostatnim, który został uwzględniony do wyliczenia obecnych stawek, a więc wzrost o 13,2 proc. za III kw. 2022 r. w stosunku do IV kw. 2021 r. Nowe stawki wyniosą odpowiednio: 1344,16 zł, 1613 zł, 3225,99 zł i 4838,99 zł. W uzasadnieniu projektu czytamy, że wprowadzenie zmian w obecnym terminie podyktowane jest koniecznością zachowania co najmniej sześciomiesięcznego vacatio legis od wejścia w życie istotnych zmian w prawie wyborczym do pierwszej czynności kalendarza wyborczego. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia.