– Skoro system finansowania ochrony zdrowia jest tak zbudowany, że wszystkie zgromadzone składki zdrowotne trafiają do publicznego płatnika, to właśnie stamtąd powinny pochodzić wszystkie wydatki na finansowanie świadczeń. Niestety w praktyce okazywało się, że rozkładało się to na co najmniej dwóch płatników, czyli NFZ i organy tworzące, którymi najczęściej są samorządy – podkreśla Aneta Gęsiarz-Krasucka, radca prawny , zastępca dyrektora departamentu organizacji ds. prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.