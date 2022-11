Samorządy i organizacje pozarządowe, które prowadzą placówki dla osób bezdomnych, będą miały czas do końca 2023 r. na osiągnięcie standardów lokalowych i opiekuńczych. Nowy termin wprowadza uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Zmianie ma ulec art. 4 ustawy z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 700 ze zm.), który obecnie zakłada, że samorządy mają czas do 31 grudnia 2022 r. na dostosowanie placówek do wymogów wskazanych w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. poz. 896). Wymagania dotyczą m.in. liczby pomieszczeń i ich wyposażenia, zakresu oferowanych usług oraz maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w tych placówkach. Nie wszędzie udało się te standardy osiągnąć, poprawka wydłuża ten termin o kolejny rok. Pierwotnie miało to nastąpić do końca 2020 r.