Podstawowym zadaniem asystenta jest praca z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, którym grozi zabranie dziecka do pieczy zastępczej, lub takimi, w których już do tego doszło. Co do zasady zatrudnianie asystentów należy do zadań własnych gminy, ale do tej pory było tak, że były one w tym zakresie wspierane finansowo środkami budżetu państwa . Służy do tego specjalny program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), który początkowo przewidywał, że samorządy będą otrzymywały co roku dotacje na częściowe pokrycie ich miesięcznych pensji, ale od 2020 r. zmienił formułę w taki sposób, że do asystentów trafia jednorazowy dodatek do wynagrodzenia.