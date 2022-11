Przede wszystkim należy przypomnieć, że zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż ww. produktów zostały w sposób jednoznaczny określone w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: ustawa). Tamże w art. 18 ust. 1 postanowiono, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego „organem zezwalającym”. Co ważne, jedną z przesłanek cofnięcia zezwolenia jest wymieniona w art. 18 ust. 10 ustawy przesłanka nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Skoro tak, to przedsiębiorca powinien respektować m.in. zasady ustalone przez radę gminy na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ustawy. Tam z kolei postanowiono m.in., że rada gminy ustala w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), a ponadto zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.