Zdaniem RIO wymienione wyżej elementy uchwały naruszają art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1324 ze zm.), ponieważ wykraczają poza delegację do jej wydania wynikającą z tych przepisów . Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach uwzględnił skargę izby w wyroku wydanym 22 maja 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 331/18). Sąd podkreślił, że choć organ uchwałodawczy jest uprawniony do dowolnego określenia wysokości dotacji celowej (zwłaszcza że jej przyznawanie ma charakter fakultatywny), nie dysponuje umocowaniem do regulowania maksymalnej stawki opłaty za pobyt dziecka w prywatnym żłobku. Co więcej, ingeruje w ten sposób w swobodę kalkulacji kosztów prowadzenia tego typu placówki. WSA uznał też, że wysokość dotacji, o której mowa w art. 60 ust. 1, jest warunkowana wyłącznie liczbą dzieci objętych opieką. Nie ma zatem podstaw do żądania przedstawienia imiennego wykazu podopiecznych placówki w danym miesiącu.