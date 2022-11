Dziś największym problemem jest wielomateriałowość opakowań z tworzyw sztucznych i różnego rodzaju dodatki, które dyskwalifikują opakowania z recyklingu. Samo wrzucenie wyselekcjonowanego opakowania z tworzywa sztucznego do żółtego worka nie gwarantuje więc realnego zwiększenia poziomu recyklingu. - Drugim problemem są opakowania jednostkowe o bardzo małych gabarytach niemożliwe do wydzielenia na istniejących, nawet bardzo zaawansowanych instalacjach sortowania. To nie patyczki do uszu i słomki do napojów, ale jednorazowe opakowania jednostkowe o małych wymiarach są obecnie zakałą gospodarki odpadami - podkreśla Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Poza pożądanymi zmianami w prawie z pewnością zadaniem dla gmin jest dalsza edukacja mieszkańców - tak aby stale poprawiała się również jakość selektywnej zbiórki odpadów w domach. Ale nie tylko. - Do tego konieczna jest stała automatyzacja instalacji do sortowania, one z tych odpadów przygotują surowce czyste frakcyjnie dla recyklera. To wszystko sprawi, że zdecydowanie więcej wytworzonych opakowań będzie nadawało się do recyklingu - komentuje Karol Wójcik, przewodniczący rady programowej Izby Branży Komunalnej.

Na wprowadzenie ROP czekają przede wszystkim samorządowcy, którzy dziś mają problem ze znalezieniem chętnych na odpady opakowaniowe. - To my prosimy, żeby ktoś odebrał od nas szkło czy makulaturę. Zwijamy to w bele, kostki, zawozimy do kogoś, komu płacimy za to, że je odbiera. Nie on nam, tylko my jemu. Nie tak to powinno wyglądać - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Największym zainteresowaniem cieszą się bardzo wąsko wyselekcjonowane odpady - szkło podzielone na białe, niebieskie, zielone. Taki rodzaj zbiórki generuje jednak dla gmin dodatkowe koszty. - Prosimy o ROP, ale ROP szczelny, a nie taki, jak nam się proponuje, vide małpki nieobjęte systemem kaucyjnym, bo się producentom opakowań nie opłaca - dodaje Marek Wójcik.