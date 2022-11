Możliwość jego uzyskania przewiduje program „Opieka 75+” na 2023 r., który ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jego podstawowym celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych zapewnianych osobom w miejscu ich zamieszkania, jeśli ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, poprzez wsparcie finansowe gmin w ich realizowaniu (pieniądze na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa). Tak jak w poprzednich edycjach programu, ten przyszłoroczny jest skierowany do gmin: wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, mających do 60 tys. mieszkańców. Samorząd może uzyskać dofinansowanie do usług opiekuńczych (również specjalistycznych) dla osób po 75. roku życia, którym są one świadczone w ramach tegorocznej edycji i będą kontynuowane w 2023 r., osób, którym nie były one zapewniane w br., oraz na zwiększenie liczby godzin usług.