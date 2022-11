Zacznijmy od tzw. klasyfikacji budżetowej, do której odniesienie pojawiło się w pytaniu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2035) pod par. 401 oznaczono „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. W opisanym przypadku chodzi o wynagrodzenia przysługujące pracownikom samorządowym, a więc wynikające ze stosunków pracowniczych, do których ma zastosowanie zasadniczo ustawa o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). Jak bowiem postanowiono w art. 2 pkt 3 u.p.s., przepisy tego aktu stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.