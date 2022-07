Co znajdziemy w projekcie? Zakłada np. przyspieszenie wydawania decyzji przez urzędy i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. MRiT chce też, aby administracja korzystała z prostych formularzy urzędowych, zamierza również upowszechnić składanie wniosków online i ograniczyć liczbę dokumentów potrzebnych do załatwienia różnych spraw.