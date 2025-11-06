Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajmie się sprawą sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Domniemane naruszenie zasad konkurencji do Urzędu zgłosiła aplikacja JakDojadę, w której możliwość kupowania biletów komunikacji miejskiej w Trójmieście została zablokowana. Obecnie jest ona możliwa jedynie za pośrednictwem programu FALA lub też stacjonarnie w automatach ustawionych przez samorząd Gdańska i Gdyni. O sprawie informuje "Dziennik Bałtycki".

Bilety komunikacji miejskiej w Trójmieście, zawiadomienie do UOKiK

Władze Gdańska i spółka InnoBaltica zapowiadają kolejne zmiany w funkcjonowaniu systemu FALA, który ma stać się główną platformą zakupu biletów w Trójmieście i całym województwie pomorskim. Jak podkreśla cytowany przez "Dziennik Bałtycki" prezes InnoBaltiki, Radomir Matczak, system zyskuje na sprawności i popularności, a integracja sprzedaży biletów okresowych to następny krok w kierunku pełnej cyfryzacji i uproszczenia dostępu do komunikacji miejskiej.

Decyzja o ograniczeniu sprzedaży biletów okresowych wyłącznie do systemu FALA została podjęta wspólnie przez Gdańsk, Gdynię i Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. – Dzięki tej zmianie więcej środków pozostanie w budżetach samorządów, zamiast trafiać do prywatnych operatorów aplikacji – zaznacza Łukasz Kłos, dyrektor ZTM w Gdańsku cytowany przez "DB".

UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie biletów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie systemu FALA. Jak poinformowała Agnieszka Orlińska z UOKiK, działania prowadzone są „w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy”. Urząd analizuje skargi konsumentów oraz doniesienia o możliwym naruszeniu zasad konkurencji na rynku sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Zastrzeżenia wobec FALI zgłaszały m.in. komercyjne aplikacje, takie jak JakDojadę, które utraciły możliwość sprzedaży biletów okresowych w Gdańsku i Gdyni. Ich przedstawiciele twierdzą, że decyzja o ograniczeniu sprzedaży wyłącznie do systemu FALA może naruszać przepisy antymonopolowe i zapowiadają dalsze kroki prawne.