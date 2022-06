Co do zasady jest tak, że wydanie dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną odbywa się na podstawie badania, po którym lekarz sporządza ocenę stanu zdrowia osoby wnioskującej o jego wydanie. Natomiast par. 2 wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że jeśli lekarz będący przewodniczącym składu orzekającego lub członkiem zespołu uzna, że zgromadzona dokumentacja medyczna jest wystarczająca do oceny stanu zdrowia potrzebnej do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień, to może ją sporządzić bez badania osoby niepełnosprawnej. W efekcie dokument może być wydany w trybie zaocznym bez osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.