Komórka merytoryczna urzędu miasta przygotowuje projekt uchwały w sprawie aktywizacji działkowców, co ma znaczenie dla lokalnej społeczności. Czy można przyznać wsparcie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, np. fundacji czy stowarzyszeniu? Działkowcy są często zrzeszeni w różnych podobnych strukturach, a art. 221 ustawy o finansach publicznych odwołuje się właśnie do szerokiej grupy podmiotów spoza sektora finansów.

Nie, bo dotację na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) mogą uzyskać tylko podmioty, które takie ogrody prowadzą.