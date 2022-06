Nie ma wątpliwości co do tego, że gmina, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, władna jest zaciągać różnego typu zobowiązania, o czym stanowi art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W orzecznictwie nadzorczym regionalnych izb obrachunkowych akcentuje się jednak, że uchwała rady gminy nie może stanowić samoistnej podstawy do zaciągnięcia pożyczki bądź kredytu, gdyż zobowiązania te muszą mieć umocowanie w uchwale budżetowej. To podstawa prowadzenia gospodarki finansowej w danym roku budżetowym, zawierająca limity planowanych zobowiązań do zaciągnięcia, jak i przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.