By realizować zadania o charakterze publicznym, jednostki samorządu terytorialnego mogą powoływać spółki komunalne. W większości JST są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działające na podstawie umowy poprzedzonej uchwałą rady gminy. Organami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są rada nadzorcza i zarząd spółki oraz zbierające się zwykle raz w roku (do 30 czerwca) zgromadzenie wspólników. Zatwierdza ono bilans oraz rachunek zysków i strat w spółce, udziela absolutorium pozostałym organom spółki oraz podejmuje inne istotne decyzje.

Przy czym każde zgromadzenie wspólników (zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne) musi się odbywać wedle określonych procedur i z zachowaniem terminów. Prezentujemy najczęściej zadawane pytania w tym zakresie. O co samorządowcy pytają na szkoleniach