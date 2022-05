Analizując podaną problematykę, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Postanowiono tam, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zobowiązania zaciągane na sfinansowanie planowanego deficytu mogą być jednak dokonywane tylko do kwot niezbędnych do realizacji tego celu. W praktyce oznacza to, że jeżeli planowany deficyt wynosi np. 5 mln zł, to zaciągane zobowiązanie może służyć tylko pokryciu tego celu, a nie również innych celów. Warto także dodać, że ww. uchwały są podejmowane na podstawie art. 58 ustawy o samorządzie gminnym, z którego m.in. wynika, że uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła pokrycia zobowiązań.

Z punktu widzenia przedmiotowej problematyki istotne jest to, że wspomniana uchwała o zaciągnięciu zobowiązania jest funkcjonalnie powiązana z uchwałą budżetową. Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią bowiem przychody budżetów i podlegają zaliczeniu do budżetu jednostki stanowiącego część składową uchwały budżetowej. Jak podano w art. 212 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Warto dodać, że podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, stosownie do dyspozycji art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jest akt normatywny – uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z treścią art. 211 ust. 1 ustawy budżet JST jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Natomiast na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 3 rada miejska jest zobowiązana wskazać w uchwale budżetowej m.in kwotę planowanego deficytu budżetu JST wraz ze źródłami jego pokrycia. Kompetencje rady miejskiej w tym zakresie mają również odzwierciedlenie w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że do wyłącznej właściwości rady należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (czyli pożyczek i kredytów). W tych okolicznościach – z uwagi na to, że planowane zobowiązanie ma charakter długoterminowy – rada miejska w treści uchwały winna była wskazać przeznaczenie zaciąganych zobowiązań wynikających z uchwały budżetowej i kwot z tym przeznaczeniem związanych, maksymalnie do wysokości limitów wynikających z uchwały budżetowej, a także okres spłaty tego zobowiązania. ©℗