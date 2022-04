W nowelizacji znalazła się też inna ważna zmiana dotycząca tego świadczenia. Przewiduje ona, że minister ds. informatyzacji będzie prowadził w systemie teleinformatycznym bazę danych zawierającą informacje na temat uchodźców, na których zostały złożone wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego. W związku z tym gminy będą zobligowane do niezwłocznego wprowadzania do tego rejestru danych, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 3, 4 i 8 specustawy. Chodzi o podawane we wniosku o przyznanie świadczenia informacje o: okresie, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczbie przyjętych uchodźców, ich imionach i nazwiskach oraz numerach PESEL (co istotne, nowelizowane przepisy nie będą już zawierać sformułowania „jeśli posiada” PESEL, co oznacza, że pieniądze będzie można otrzymać wyłącznie na osoby, które o niego wystąpiły) oraz adresie ich pobytu. Ponadto gminy będą miały możliwość – za pośrednictwem tej bazy– porównywać dane zawarte we wniosku z tymi zamieszczonymi w rejestrze PESEL oraz weryfikować, czy dla osoby, której dotyczy świadczenie, nie został już złożony wniosek ze wskazaniem innego miejsca pobytu w okresie, który został w nim wymieniony. To rozwiązanie ma na celu zapobieganie ewentualnym nadużyciom i nienależnemu pobieraniu świadczeń.