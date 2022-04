Czego konkretnie dotyczył spór? Prokurator zaskarżył zastosowanie metody od zużycia wody do obliczenia wysokości opłaty w nieruchomościach niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej i innych, dla których nie ma odpowiednich danych dotyczących zużycia wody. Skarga dotyczyła także przyjęcia przeciętnej normy zużycia wody na jednego mieszkańca takiej nieruchomości w wysokości 4 m sześc. W ocenie prokuratora doprowadziło to do nałożenia na mieszkańców nieruchomości bez wodomierza opłaty minimalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 50,92 zł miesięcznie.