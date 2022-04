Zainteresowana gmina powinna złożyć stosowny wniosek do wojewody w nieprzekraczalnym terminie – do 5 maja br. Po tej dacie świadczenie wygaśnie z mocy prawa. Analiza podanego zapytania wymaga jednak przypomnienia pewnych faktów sprzed kilku lat. Otóż ustalając budżety na 2018 r., JST czyniły prognozy budżetowe na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego dotyczącego opodatkowania farm wiatrowych – zakładały z tego tytułu większe wpływy. Niestety, w międzyczasie zmieniły się definicje budowli oraz elektrowni wiatrowej – weszły one w życie w trakcie roku podatkowego, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r., i nie tylko uszczupliły dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości, ale również wpłynęły na ich zobowiązanie do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za posadowione elektrownie wiatrowe. Taki stan faktyczny wpłynął na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin oraz mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców. Ustawodawca zdecydował się więc wyrównać JST straty, wprowadzając specjalny mechanizm w ustawie z 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Regulacja ta weszła w życie stosunkowo niedawno, bo 5 lutego 2022 r.