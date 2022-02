Reklama

Na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o przygotowywanym przez resort infrastruktury projekcie noweli Prawa wodnego, który ma na celu uproszczenie procedury tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Jednocześnie podkreślono, że przyszła nowela będzie zachowywać wszystkie dotychczasowe warunki dotyczące m.in. wymogów sanitarnych, środowiskowych oraz prawnych dotyczących utworzenia takich miejsc.

Poinformowano ponadto, że projekt miałby zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale br.

W wykazie wyjaśniono, że projekt przewiduje m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu. Zmienić ma się również forma zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Według projektodawców taka procedura ma przyspieszyć procedurę wydawania takiej zgody.

Dodano, że skrócony ma zostać czas na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych z 30 na 21 dni. Po zmianie przepisów ma zmniejszyć się również ilość elementów, jaka musi być uwzględniona w zgłoszeniu oraz jego załącznikach. Nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśniono, że w tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miast, który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym.

"Należy podkreślić, że przedmiotowe zmiany nie mają na celu zachęcać do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż w tym zakresie nie przewiduje się zmian w postaci zachęt lub zwolnień z opłat ponoszonych z tego tytułu" - zaznaczono.

Projektowane przepisy doprecyzują przesłanki odmowy utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli poprzez przykładowe wskazanie ograniczeń tworzenia takich miejsc w przypadku, gdy zasadne jest utworzenie kąpieliska. Projekt będzie precyzować też długość czasu, na jaki można utworzyć takie miejsca (30 kolejnych dni a nie wybranych). Jak wyjaśniono ma to doprowadzić do ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli niezgodnie z ich przeznaczeniem (zamiast kąpielisk), a także w sytuacjach, gdy wystąpią inne istotne przesłanki, w tym środowiskowe, które uzasadniają rezygnacje z utworzenia takich miejsc.

"W związku z powyższym wprowadzone w tym zakresie regulacje są zgodne z przepisami dyrektywy 2006/7/WE, ograniczającej liczbę tworzonych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli tylko do przypadków, gdy jest to uzasadnione. Niniejsza ustawa upraszcza tylko procedury tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, usprawniając działania organów administracji publicznej, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych warunków (dotyczących m.in. wymogów sanitarnych, środowiskowych) prawnych dotyczących utworzenia takich miejsc" - podsumowano. (PAP)

autor: Michał Boroń

