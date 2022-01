Zgodnie z nim jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia zamiaru utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, będzie to równoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na jego otworzenie. Obecnie w tej sprawie musi być podjęta uchwała rady gminy, a jak wskazuje praktyka, jest to jeden z najdłużej trwających etapów całego procesu. Powodem jest to, że posiedzenia rady odbywają się nieregularnie (szczególnie w okresie wakacyjnym). Zdarza się więc, że nie spotyka się ona w terminie, który umożliwiłby organizację miejsca do pływania w założonym okresie.