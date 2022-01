Ustosunkowując się do podanej problematyki, należy zwrócić uwagę na pewne bardzo istotne aspekty prawne. I tak, jeśli chodzi o pierwszy zapis, czyli decydowanie przez burmistrza o celach, na jakie może być przeznaczona dotacja, to w kontekście ww. regulacji jego zamieszczenie w uchwale dotacyjnej byłoby prawnie wadliwe. Wynika to z faktu, że skoro organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie jest uprawniony jako jedyny do określenia celu publicznego z zakresu sportu, to również tylko ten organ ma uprawnienie i jednocześnie obowiązek określenia w sposób wyczerpujący katalogu wydatków, na jakie może zostać przeznaczona dotacja . Ustalając bowiem cel publiczny z zakresu sportu - indywidualny dla danej JST - organ stanowiący powinien określić jednocześnie zamknięty katalog wydatków ponoszonych z udzielanej dotacji służącej realizacji właśnie tego ustalonego (a nie innego) celu.

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Zatem z powyższego należy wnioskować, że rada miejska nie może pozostawić swobody decyzyjnej burmistrzowi miasta w zakresie wyboru możliwych zadań z zakresu sportu, które zostaną finansowanye dotacją. Bo to radni mają określić te cele w sposób konkretny i wyczerpujący (np. zakup sprzętu sportowego czy pokrycie kosztów zawodów). Rada miasta nie może więc konstruować tego typu przepisów w sposób „otwarty”, np. używając sformułowania „w szczególności”, bowiem stanowiłoby to obejście ww. przepisów.

Krytycznie należy się również odnieść do drugiego z proponowanych przez burmistrza zapisów uchwały, czyli dotyczącego decydowania przez włodarza o terminach składania wniosków o dotację. Podobna sytuacja była już przedmiotem oceny prawnej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. W uchwale wydanej 13 stycznia 2021 r. (nr 1/12/2021) stwierdziło ono, że art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie nie daje kompetencji organowi wykonawczemu do określenia terminu składania wniosków. To rada miasta ma obowiązek określić w uchwale warunki i tryb finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu. Istotnym elementem jest przy tym termin składania wniosków, bo jeśli radni go nie ustalą, wnioski będą mogły być składane w dowolnym czasie przez cały rok. Termin składania wniosków powinien być więc uregulowany wyłącznie przez radę gminy w przedmiotowej uchwale. Tego uprawnienia radni nie mogą przekazać wójtowi. Zatem z powyższego wynika, że wprowadzenie do uchwały dotacyjnej zapisu przewidującego przyznanie burmistrzowi uprawnienia do wyznaczania terminów składania wniosków o dotację byłoby naruszeniem art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie.