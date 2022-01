Istotną kwestią, jaka powinna być brana pod uwagę przy podjęciu decyzji o powołaniu pełnomocnika, jest nie tylko to, jakie korzyści wynikać będą z powierzenia jednej osobie wskazanych wyżej zadań, lecz także jakie będą koszty jego funkcjonowania, w szczególności wynikające z wydatków osobowych. W tym zakresie analiza przepisów przynosi dobrą wiadomość, gdyż powołanie pełnomocnika wcale nie musi wiązać się z zatrudnieniem dodatkowego urzędnika. Ustawa mówi w kilku miejscach o powołaniu pełnomocnika do spraw otwartości danych, a nie o zatrudnieniu pełnomocnika jako pracownika. Wspomniane powołanie nie jest czynnością kreującą stosunek pracy, traktowane być powinno jako powierzenie określonej funkcji, z którą wiąże się pewien ustalony zakres zadań, a więc zakres, w którym pełnomocnik ma działać. Zatem w pełni uprawnione jest założenie, że powołanie pełnomocnika może polegać na przydzieleniu zatrudnionemu już w urzędzie na określonym stanowisku pracownikowi w drodze zarządzenia dodatkowego zakresu zadań wynikających z funkcji. Określenie „pełnomocnik do spraw otwartości danych” nie jest więc stanowiskiem pracy, na którym się zatrudnia, jak np. pełnomocnik do spraw informacji niejawnych czy inspektor ochrony danych osobowych, a jedynie dodatkowym tytułem, który podkreśla rolę osoby w organizacji. Zresztą jeśli sięgniemy do rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1960), które określa szczegółowo, na jakich stanowiskach mogą być zatrudniani pracownicy w urzędach organów JST, to nie znajdziemy tam odrębnego stanowiska noszącego taką nazwę.