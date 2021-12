Podstawowym celem noweli jest uszczelnienie systemu zwolnień z podatku od nieruchomości. Obecnie przepisy pozwalają, by z ulg korzystali przedsiębiorcy, którzy na infrastrukturę kolejową przeznaczają jedynie niewielkie fragmenty kilkudziesięciohektarowych działek, w rzeczywistości wykorzystując je do innej działalności niezwiązanej z rynkiem kolejowym. Wystarczy kawałek toru, by mogli ubiegać się o zwolnienia z podatku, choć większość nieruchomości nie jest w ogóle związana z kolejnictwem. – Nowe regulacje wyeliminują nadużycia w interpretacji obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują przepisy do unikania opodatkowania i powodują uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin – twierdzi Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało nowelę.