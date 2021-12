Jeśli wniosek dotyczy modułu pierwszego i zakłada inwestycję budowlaną, do oferty trzeba dołączyć program inwestycji, rzut budynku i dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim. Jeśli samorząd aplikuje o pieniądze na bieżące funkcjonowanie, musi dołączyć uchwałę rady gminy (powiatu, sejmiku województwa) o utworzeniu domu lub klubu. Oferty będą oceniane przez wojewodów. Te, które zakwalifikują do przyznania dotacji, do 18 lutego 2022 r. zostaną przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .