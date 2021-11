Urząd Miasta w Białymstoku przyznaje, że każdego dnia rejestruje co najmniej kilka prób ataków hakerskich. Ich celem są przede wszystkim systemy poczty elektronicznej i witryny miasta Białystok. – Najgroźniejszymi zdarzeniami są próby zainfekowania oprogramowaniem szyfrującym dysków twardych stacji roboczych i serwerów oraz ataki typu phishing dokonujące prób wyłudzenia haseł użytkowników do systemów informatycznych – mówi Krzysztof Lachowski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Z ostatnich danych przesłanych DGP przez NASK wynika, że najwięcej incydentów w JST dotyczyło właśnie phishingu (to podszywanie się pod osobę lub instytucję). W większości przypadków były ukierunkowane na pracowników i miały na celu wyłudzenie danych logowania do poczty elektronicznej. Innym przykładem tego typu ataku jest spear phishing. – Atakujący, podszywając się pod osoby pełniące stanowiska kierownicze, wysyłają wiadomości mające na celu wyłudzenie pieniędzy z konta urzędu – informuje NASK.

Urzędy jednak robią, co mogą. Katowicki urząd w odpowiedzi na próby cyberataków m.in. kupił dodatkową ochronę sesji bankowych w ramach wykorzystywanego systemu antywirusowego. Dodatkowo zaplanowano szkolenia użytkowników z zakresu cyberbezpieczeństwa . W Lublinie wszelkie wdrażane w urzędzie aplikacje muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, pozytywnie przejść testy penetracyjne oraz dodatkowo zostać objęte ochroną i monitorowaniem przez zewnętrzne systemy zabezpieczeń wiodących firm. Ponadto dostęp do kluczowych baz danych ograniczony jest tylko do systemów aplikacyjnych działających w odseparowanej infrastrukturze.

Co jest celem przestępców? – Atakujący kierują się głównie motywami finansowymi, a potencjalne pozyskanie danych od atakowanego podmiotu ma zmusić go do opłacenia okupu – informuje NASK. Jeśli jednak z urzędu zostaną wykradzione dane osobowe, otwiera to drogę do kolejnych przestępczych działań nakierowanych na konkretne osoby.