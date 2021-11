Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej reforma systemu pieczy zastępczej kładzie nacisk nie tylko na rozwijanie jej rodzinnych form, ale zawiera też wiele zmian dotyczących działalności ośrodków adopcyjnych. W założeniu mają one usprawnić i przyspieszyć procedury przysposobień dzieci. Jednak część z proponowanych przepisów budzi zastrzeżenia zarówno przedstawicieli samych ośrodków, jak i urzędów marszałkowskich, którym one podlegają. W efekcie, w ramach konsultacji, przedstawiły do nich liczne uwagi.

Duże kontrowersje wzbudziła szczególnie regulacja, która zakłada, że ośrodek adopcyjny przeprowadza wstępną ocenę kandydata do przysposobienia dziecka oraz umożliwia mu udział w szkoleniu w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia chęci zostania rodzicem. Zdaniem samorządów wojewódzkich jest to zbyt krótki okres.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Rzeszowie dodatkowo zwraca uwagę, że czas diagnostyki jest zależny przede wszystkim od motywacji kandydatów oraz ich gotowości do współpracy. Co więcej, czasem trzeba ją poszerzyć o dodatkowe badania, w wyniku czego ten termin nie będzie możliwy do zachowania.

Kolejne przepisy, które spotkały się z krytyką, przewidują, że w sytuacji, gdy ośrodek wyda kandydatom do przysposobienia dziecka negatywną wstępną ocenę lub na późniejszym etapie negatywną opinię kwalifikacyjną, to będą oni mogli złożyć na nią skargę do sądu administracyjnego.

- Możliwości prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem administracyjnym są ograniczone i w zasadzie nie pozwalają na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego czy przesłuchania świadka - podkreśla Anna Sobiesiak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego. Dodaje też, że z formalno-prawnego punktu widzenia rozpoznawanie spraw rodzinnych i opiekuńczych, do których należą sprawy o przysposobienie, należy do właściwości sądów powszechnych.

Co istotne, samorządy województw dostrzegają też zagrożenie w regulacji, która stanowi, że opinia kwalifikacyjna jest sporządzana pisemnie w formie papierowej i dołączana do akt kandydatów na rodziców. Ich zdaniem otwiera to bowiem drogę do szarej strefy adopcyjnej, kiedy takie osoby, dysponując świadectwem ukończenia szkolenia i opinią kwalifikacyjną, rozpoczynają poszukiwanie dziecka z pominięciem ośrodka adopcyjnego.