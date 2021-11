Co jednak, gdy wspólnota wbrew ustawowemu obowiązkowi nie powołała zarządu? Oczywistym jest, iż doręczenie decyzji mieszkaniowej na adres wspólnoty nie może być uznane w świetle obowiązujących przepisów prawa za skuteczne. Trzeba przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 42 par. 1 k.c. w zw. z art. 331 k.c., jeżeli jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora. W takiej sytuacji postępowanie powinno zostać zawieszone na podstawie art. 97 par. 3 k.p.a. do czasu ustalenia osoby uprawnionej do działania w imieniu strony albo do czasu podjęcia odpowiednich kroków prawnych celem jej ustalenia. W tym przypadku organ winien, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 34 par. 1 k.p.a., wystąpić do sądu właściwego dla siedziby wspólnoty mieszkaniowej o ustanowienie kuratora (wyrok NSA z 1 marca 2017 r., sygn. akt II OSK 3088/15) dla wspólnoty. Co jednak, jeśli pismo czy co gorsza decyzja kończąca postępowanie zostanie błędnie doręczona na adres wspólnoty lub na adres poszczególnych członków wspólnoty, zamiast na adres jej zarządu? W świetle powyższego bezspornym jest, że doręczenie takie będzie wadliwe i nieskuteczne. Natomiast skutki takiego wadliwego doręczenia interpretowane są przez sądy administracyjne i doktrynę dwojako. Niewątpliwe nieskuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o czynnościach w toku postępowania (np. oględzinach, przesłuchaniu świadków itp.) stanowi przesłankę do żądania wznowienia postępowania z uwagi na niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu bez jej winy (art. 145 par. 1 pkt 4 k.p.a.). Natomiast w przypadku wadliwego doręczenia decyzji część sądów uznaje, że również ten przypadek stanowi przesłankę wznowienia postępowania z art. 145 par. 1 pkt 4 k.p.a. (wyrok NSA z 22 stycznia 2021 r., sygn. akt II OSK 2373/20), ale spotkać można również pogląd, że decyzja taka nie została skutecznie doręczona (przesyłka nie została zresztą odebrana z braku osoby uprawnionej) i nie zachodzi fikcja doręczenia, o której mowa w art. 44 par. 4 k.p.a., a zatem nie rozpoczął się bieg terminu na wniesienie odwołania dla wspólnoty, co oznacza, że decyzja wydana w niniejszej sprawie nie jest ostateczna (por. art. 16 ust. 1 k.p.a.). Decyzja wydana w I instancji uzyskuje cechę ostateczności w sytuacji, gdy strona w ustawowym terminie nie wniosła odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy albo gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do odwołania. Data uzyskania cechy ostateczności przez decyzję jest zależna od daty doręczenia decyzji stronie. Podkreślić należy, że klauzula ostateczności stanowi wyłącznie czynność materialno-techniczną jedynie potwierdzającą ostateczność decyzji administracyjnej i nie jest elementem formalnym decyzji administracyjnej przewidzianym w art. 107 k.p.a. (wyrok WSA w Szczecinie z 7 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 302/18).