Monika Rosa pytała też, czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamierza umożliwić opiekunom dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego, bo rozmowy na ten temat trwają już od kilku lat. Paweł Wdówik na wstępie zaznaczył, że to świadczenie jest obecnie najwyższym oferowanym świadczeniem i zostało w taki sposób skonstruowane na życzenie opiekunów. Zapewnił, że rząd nie zamierza zmuszać rodziców do tego, aby opieka była ich jedyną aktywnością zawodową, ale byłoby to danie prawa do dorabiania tylko jednej grupie, podczas gdy są jeszcze osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Ponadto zostaje jeszcze kwestia osób, które teraz pracują i zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, a nie otrzymują żadnego wsparcia. – Przy obecnym systemie orzeczniczym nie możemy odblokować możliwości dorabiania, bo nie możemy tego zrobić tylko dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym. A gdybyśmy zrobili to dla wszystkich, to wystąpiłyby o nie również osoby pracujące. Dla budżetu byłby to wydatek ponad 20 mld zł i byłby on nie do udźwignięcia – uzasadniał Paweł Wdówik.