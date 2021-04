O tym, że regulator może chcieć zablokować przygotowywane na najbliższe trzy lata nowe taryfy wodociągowe i kanalizacyjne, pisaliśmy dwa tygodnie temu. Z naszych informacji wynikało bowiem, że dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) otrzymali wytyczne z centrali, by wnioski, w których podwyżki opłat są ponad koszty inflacyjne i z marżą na poziomie powyżej 2 proc., były opiniowane negatywnie. Choć Wody Polskie tej informacji nie potwierdziły, a wręcz zapewniły, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, to kilka dni później Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, apelował w mediach do samorządów, by nie zawyżały sztucznie cen ponad koszty, jakie wynikają z funkcjonowania przedsiębiorstw. Według niego problemem są m.in. zbyt duże marże i opłaty dzierżawne (w niektórych miejscowościach spółki wodociągowe muszą je płacić innym spółkom komunalnym), co odbija się na mieszkańcach. Prezes zapewnił, że regulator nie zgodzi się na takie „żonglowanie kosztami”.