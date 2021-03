Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy podlegają weryfikacji raz na trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu interwencji socjalnej. Uzgadniane na forum Rady Dialogu Społecznego i ogłaszane przez ministra rodziny i polityki społecznej obowiązują od 1 października roku, w którym przeprowadzana jest weryfikacja. Ostatnio kryteria dochodowe były weryfikowane w 2018 r., a to oznacza, że w tym roku upływa trzyletni okres, po którym powinny być ponownie zmienione. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (Sejm uchwalił ją 17 marca br., a do ostatecznego kształtu ustawy brakuje jedynie stanowiska Senatu) nowe kryteria będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2022 r.

Rezygnacja z kwotowego zapisu najwyższego zasiłku okresowego w ustawie ma jeszcze jeden plus: maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o pomoc społeczną. Przy zapowiedzianej w 2021 r. weryfikacji kryteriów oznacza to możliwość jego podniesienia od 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje zmianę postulowaną nie tylko przez osoby potrzebujące usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, lecz także podmioty świadczące te usługi. Do ustawy dodano art. 50a umożliwiający przyznanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym. Zastosowanie takiego przyspieszonego trybu będzie uzasadnione nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone usługi. Najpierw, niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, zostanie ona objęta opieką, a dopiero później ośrodek pomocy społecznej (lub centrum usług społecznych) będzie mógł zakończyć postępowanie, tj. wydać decyzję. Ułatwi to gminom właściwe reagowanie na zmiany w nagłej sytuacji, bo dziś z zapewnieniem usług opiekuńczych trzeba czekać na wydanie decyzji, co blokuje reakcję na potrzeby osoby wymagającej natychmiastowego wsparcia.

W przypadku gdy do domów pomocy kierowanych jest kilka osób w jednej rodzinie, wymagających odmiennej opieki, trafiają one często do różnych domów. Pracownicy socjalni wielokrotnie zwracali uwagę, że to niekorzystnie działa na ich poczucie bezpieczeństwa i stan zdrowia. Gminy musiały, choć niechętnie, rozdzielać rodziny wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej mimo zakwalifikowania członków tej samej rodziny do różnych typów domów pomocy społecznej, gminy będą mogły kierować ich do tego samego domu pomocy społecznej. W takim domu będą mogli wspólnie przebywać małżonkowie, a także rodzic z pełnoletnim dzieckiem. Jeśli jedno z nich wymaga bardziej specjalistycznych usług, skierowanie do odpowiedniego domu pomocy społecznej będzie musiało uwzględniać potrzeby tego właśnie członka rodziny. Gmina będzie też mogła skierować kolejnego członka rodziny do tego samego domu, w którym już przebywa osoba mu bliska. ©℗