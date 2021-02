W porównaniu do roku 2019 widać wzrost dochodów własnych samorządów (łącznie z udziałami w PIT i CIT) o 9,6 mld zł (tj. o 7,1 proc.) oraz wzrost transferów z budżetu państwa m.in. z tytułu subwencji ogólnej o 5,3 mld zł (o 8,6 proc.) i dotacji o 10,9 mld zł (o 13,4 proc.). Odnotowano za to niewielki spadek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT (z 56,1 mld zł w 2019 r. do 54,8 mld zł w 2020 r.), który zdaniem MF został jednak zrekompensowany wzrostem pozostałych dochodów.